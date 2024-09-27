北港媽祖盃輪椅舞蹈國際賽登場 戰火中的以色列隊也將參賽

因疫情停辦4年的北港媽祖盃輪椅舞蹈國際公開賽將於10月4日在北港體育館登場，3天賽程將有來世界14國家選手組隊參賽，這是僅次於奧運和世錦標賽的民間國際大賽，台灣代表隊今天在北港朝天宮前舉行授旗儀式，士氣高昂，值得一提的是目前處在戰火中的以色列選手也將排除萬難飛來台灣參賽，足見台灣殘障運動受到國際重視。

北港媽祖盃輪椅舞蹈國際公開賽是由北港朝天宮和中華民國輪椅體育運動舞蹈協會合辦，合企業熱烈贊助，今年進入第4屆，2019年開賽時，前總統蔡英文受邀主持開幕，這場被視為「台灣奧運」的輪椅舞蹈大賽，也逐漸受到國際體育界重視，每年殘奧國際人士都會前來觀賽，並讚譽台灣民間對殘障運動的重視。

這場雲林縣唯一常態性的國際體育賽事，因疫情停辦4年，今年復辦共有來自巴西、墨西哥、捷克等14個國家參賽，中華民國輪椅體育運動舞蹈協會執行長蔡秀慧說，最難得的是昨天接到以色列代表隊來電，說目前以色列處在戰火中，打得很激烈，飛機都停飛，但他們很想參賽，期待能設法克服困難來台，隊員說過去曾來比賽，得知台灣媽祖靈驗，他們想再到北港祈求媽祖保佑平安。