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影／火力發電廠改設樹谷及南科園區間 園區廠商民眾抗議

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
九崴火力發電廠要設在樹谷、南科園區間，園區廠商民眾抗議。記者周宗禎／攝影
九崴火力發電廠要設在樹谷、南科園區間，園區廠商民眾抗議。記者周宗禎／攝影

九崴電廠要在台南科學園區、樹谷園區間興建火力發電廠，向台南市政府申請「新增」園區產業類別，園區廠商得知，質疑九崴根本沒有建築資格，卻用旁門左道「偷渡」，下午廠商與民眾到樹谷管理中心外抗議，並向立委遞交千人連署書，要求安排當面與市長黃偉哲陳情。抗議發起人直得科技董事長楊麗芬嗆聲市政府不處理，他們也絕對有能力抗爭到底。

九崴原本規畫在南市安定、安南區交界的六塊寮台糖農場興建天然氣火力發電廠，但遭附近民眾及民代強烈反彈，去年底宣布將重新選址；結果是往南邊移到樹谷科與南科與交接處。引發一旁的奇景光電、直得科技等廠商員工不滿，今天到樹谷管理中心外表達不滿，附近的安定中榮、新市蓮潭等李里長也代表里民來抗議。

抗議的廠商說，九崴今年1月下旬舉行說明會，後續就要申請新增園區產業類別，園區廠商得知後抗議表達堅決反對立場，立委郭國文也到場表達反對，他們以為火力發電廠案將終止，沒想到卻是照樣推動暗渡陳倉，市政府已經受理業者申請環評。

樹谷園區緊鄰南科台南園區，有整合液晶電視產業上、中、下游的液晶電視專區，目前有33家廠商營運中，從業人員超過1萬人。九崴選中廠商未開發土地，申租1年準備籌設電廠，由於園區並無「電力及燃氣供應業」類別，若要設廠必須辦說明會收集園區業者意見，才能提出後續申請，九崴在1月舉行說明會。

陳麗芬痛批九崴要辦說明會廠商負責人根本不知情，出席人不多，卻對政府謊稱廠商都同意，就是想偷跑。奇景光電董事長吳炳昇表示，九崴電廠如果成真，50公尺高煙囪排放廢棄，方圓5公里內成為空氣汙染重災區，這裡有學校幼稚園，與一旁南科員工超過10萬人，園區業者的態度就是不同意。

抗議人士拉起各種布條群情激憤，指責電廠說多安全都沒用，如果執意進行，不排除更大規模抗議。楊麗芬指出，賴清德總統保證台灣連A I產業都不會缺電，目前南科用電有太陽能光電、民間電廠挹注，並不缺電，九崴電廠並無急迫性，應審慎選址。尤其樹谷園區大力推動綠能產業，政府竟然會受理火力發電廠進駐。

立委郭國文先前曾說，產業用電雖然重要，但是一個天然氣廠要蓋在旁邊實在太不合理，他重申台南已負擔極大的水資源供給，如果一句產業用電需要南科承受就要蓋電廠，實在無法說服當地員工及民眾。

郭國文今天在台北立法院參與黨團甲級動員，他以視訊向抗議者表示，何中科、竹科沒有設火力發電廠、南科卻有，樹谷是大批科技員工生活所在園區，他會支持站在民意的一邊。

九崴火力發電廠要設在樹谷、南科園區間，園區廠商民眾抗議。記者周宗禎／攝影
九崴火力發電廠要設在樹谷、南科園區間，園區廠商民眾抗議。記者周宗禎／攝影
九崴火力發電廠要設在樹谷、南科園區間，園區廠商民眾抗議。記者周宗禎／攝影
九崴火力發電廠要設在樹谷、南科園區間，園區廠商民眾抗議。記者周宗禎／攝影
九崴火力發電廠要設在樹谷、南科園區間，園區廠商民眾抗議。記者周宗禎／攝影
九崴火力發電廠要設在樹谷、南科園區間，園區廠商民眾抗議。記者周宗禎／攝影

南科 台南 火力發電廠

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