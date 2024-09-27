日本著名溫泉勝地大分縣別府市 包機直航訪台南開啟交流

日本著名的溫泉勝地大分縣別府市長野恭紘市長、市議會日名子敦子副議長率150人左右的市民團搭乘包機至台灣參訪，今天安排到台南市拜會市長黃偉哲，新聞及國際關係處長蘇恩恩、觀光旅遊局鄭道立代理副局長陪同接待。

黃偉哲提到，別府是日本的溫泉勝地，台南也有關子嶺泥漿溫泉，很高興這次兩個觀光城市能開啟交流，期望藉由這次機會，不僅是觀光，更能加強雙方未來在文化、教育方面的互動，尤其特別想推動雙方學生互訪的教育旅行，期待未來跟別府市能有更多合作交流的機會。

黃偉哲表示，台南與日本有很深的淵源，目前不但保有日本裕仁皇太子曾下榻過的知事官邸，由日本技師建設的自來水系統也完整保存在山上花園水道博物館，都非常適合日本朋友造訪，也歡迎大分縣跟別府市的朋友能前來觀光，也歡迎別府市能參加大台南旅展，將別府的風光介紹給台南市民。

別府市長長野恭紘感謝台南市的熱情歡迎，台灣與日本的友情不在話下，疫情前每年約有10萬人次的台灣觀光客來訪別府，這次藉由與台灣直航包機的機會，帶了約150名別府市民來訪，希望藉此讓更多別府市的民眾了解台南，期待今後雙方交流更加深化。別府市長也特別請MISS別府介紹別府市的特色及觀光物產。