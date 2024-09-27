快訊

「山陀兒」颱風最快今晚生成 周末V型前進、下周3天雨炸北台灣

快搶！台灣寶可夢中心推萬聖節25樣新品 網讚皮卡丘、燈火幽靈LED燈超Q必買

黃紹庭搜索前1小時搭機飛廈門 雄檢懷疑「有人洩密」已分案調查

聽新聞
0:00 / 0:00

離譜！南市這支紅綠燈號誌完工半年未通電 議員怒批

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市南區灣裡永寧橋上的紅綠燈號誌完工半年多未運作，因是往來仁德區大甲間的重要橋梁，常發生交通事故。圖／市議員林美燕提供
台南市南區灣裡永寧橋上的紅綠燈號誌完工半年多未運作，因是往來仁德區大甲間的重要橋梁，常發生交通事故。圖／市議員林美燕提供

台南市議員林美燕上午在議會交通局業務報告及質詢時，怒批「未通電的紅綠燈算號誌嗎？」指南區灣裡與仁德大甲間的永寧橋上的紅綠燈號誌，完工半年多到現在未通電，交通局說很用心協調台電，但一直沒有結果一拖再拖； 交通局下午已答覆「台電已允諾明天通電運作」。

林美燕表示，跨越三爺溪從仁德銜接南區的永寧橋，市府配合前瞻計畫整治三爺溪阻礙排水問題，進行永寧橋改建，新橋完工後橋上新設紅綠燈交通號誌，但超過半年以上都沒有通電，不只會導致交通事故，民眾觀感也不好，交通局要設管控機制，紅綠燈應同步申請通電。

交通局說，有同步申請也一直跟台電協調催促，每次得到的答案都是下個月就好，下個月就好，但一直延宕到現在。局長王銘德允諾會出面和台電協調；下午交通局回覆林美燕，經與台電協調已允諾明天就可通電啟用。

交通事故 台電 紅綠燈

延伸閱讀

淡水第三公墓遷葬後閒置1年半不做停車場 議員批局處甩鍋

巨業黑歷史多「加入台南公車」鄉親怕爆？交通局：不同團隊

綠營批「擋」南市治水經費551億 謝龍介：不必唬弄百姓

影／南市永康五金行起火濃煙竄 員工驚慌逃出

相關新聞

全台獨「嘉」迎孔祭典 孔子神像繞境嘉市進入國小賜福護佑學子

明天教師節也是至聖先師孔子誕辰，嘉義市府每年祭孔前，都會與鎮南聖神宮合辦迎孔祭典活動，繞境市區經過民族國小及市府賜福後，...

北港媽祖盃輪椅舞蹈國際賽登場 戰火中的以色列隊也將參賽

因疫情停辦4年的北港媽祖盃輪椅舞蹈國際公開賽將於10月4日在北港體育館登場，3天賽程將有來世界14國家選手組隊參賽，這是...

影／火力發電廠改設樹谷及南科園區間 園區廠商民眾抗議

九崴電廠要在台南科學園區、樹谷園區間興建火力發電廠，向台南市政府申請「新增」園區產業類別，園區廠商得知，質疑九崴根本沒有...

南市長照機構疑不當照顧 社會局：若查證屬實將嚴懲

有關臺南發生疑似有長照機構不當照顧長者情形，臺南市政府社會局表示，已啟動調查程序，若經查屬實，將依《老人福利法》處以6-30萬罰鍰，目前該機構已被限制，不得再增加收容人數。 南市社會局指出，接獲陳情

日本著名溫泉勝地大分縣別府市 包機直航訪台南開啟交流

日本著名的溫泉勝地大分縣別府市長野恭紘市長、市議會日名子敦子副議長率150人左右的市民團搭乘包機至台灣參訪，今天安排到台...

離譜！南市這支紅綠燈號誌完工半年未通電 議員怒批

台南市議員林美燕上午在議會交通局業務報告及質詢時，怒批「未通電的紅綠燈算號誌嗎？」指南區灣裡與仁德大甲間的永寧橋上的紅綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。