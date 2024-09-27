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離譜！南市這支紅綠燈號誌完工半年未通電 議員怒批
台南市議員林美燕上午在議會交通局業務報告及質詢時，怒批「未通電的紅綠燈算號誌嗎？」指南區灣裡與仁德大甲間的永寧橋上的紅綠燈號誌，完工半年多到現在未通電，交通局說很用心協調台電，但一直沒有結果一拖再拖； 交通局下午已答覆「台電已允諾明天通電運作」。
林美燕表示，跨越三爺溪從仁德銜接南區的永寧橋，市府配合前瞻計畫整治三爺溪阻礙排水問題，進行永寧橋改建，新橋完工後橋上新設紅綠燈交通號誌，但超過半年以上都沒有通電，不只會導致交通事故，民眾觀感也不好，交通局要設管控機制，紅綠燈應同步申請通電。
交通局說，有同步申請也一直跟台電協調催促，每次得到的答案都是下個月就好，下個月就好，但一直延宕到現在。局長王銘德允諾會出面和台電協調；下午交通局回覆林美燕，經與台電協調已允諾明天就可通電啟用。
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