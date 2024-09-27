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巨業取得台南9路線引憂 市府：管理分工不同

中央社／ 記台南27日電

巨業客運公車22日撞死東海大學林姓女大生事件延燒，台南議員今天質疑巨業也取得台南市9條路線經營權，市府表示，巨業已由iBus併購，台南和台中的管理分工不同。

台灣基進台南市議員李宗霖今天指出，台南市區公車路網重整計畫中，巨業取得9條路線經營籌備權，首批路線預定今年底通車上路，但巨業司機日前在台中撞死女大生，一堆爭議被起底。

李宗霖表示，巨業過去5年共造成2死及69件受傷事故，數據十分驚人，市府應落實各年度市區公車營運及服務評鑑的定期追蹤考核，且以台中為借鏡，不能發生評鑑報告誤植情形。

市府交通局公共運輸處長吳俁之告訴中央社記者，台南市區客運以高標準約束督導。巨業在台中是老公司，之前經營不善，前年已被漢程客運收購，漢程客運則屬於iBus集團旗下，台中和台南的巨業，管理分工是不同的。

交通局也發布聲明指出，台南新引進巨業客運已被iBus集團併購，且和在大台南公車營運多年、表現優良的漢程客運是同一團隊，交通局對台南市公車業者採高標準評鑑及要求，定期追蹤考核及改善缺失，讓市民及公車族安心。

交通局規劃，巨業交通在台南9條路線，首條路線32路公車（安平-喜樹-高鐵台南站），預定今年12月上路。

至於其他8條明年分批上線，分別是102路（永康-台南地方法院）、107路（成大醫院-台南海事）、15路（南台科大-大成路口）、19路（安平-大灣高中）、20路（安南醫院-平實公園停車場）、77路（安平-仁德轉運站）、903路（觀夕平台-漁光島）、904路（永康轉運站-鹿耳門天后宮）。

公車 台南 議員

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