南市長照機構疑不當照顧 社會局：若查證屬實將嚴懲

有關臺南發生疑似有長照機構不當照顧長者情形，臺南市政府社會局表示，已啟動調查程序，若經查屬實，將依《老人福利法》處以6-30萬罰鍰，目前該機構已被限制，不得再增加收容人數。

南市社會局指出，接獲陳情消息後已立即連繫家屬前往探視該長者，同時前往該機構查核，將於近日邀集專業醫護人員召開調查會議，以釐清相關責任。

社會局表示，如經調查該機構確有虐待、妨礙服務對象之身心健康等情事，將依老人福利法處新臺幣6萬至30萬元之罰鍰。南市府致力於建構完善老人照顧服務網，打造高齡友善的優質城市，不容許此類事件發生。市長黃偉哲也要求務必以最高標準檢視，如確實因為機構照顧不當，造成阿嬤身上多處癬疾甚至命危，必當嚴懲，以敬效尤。

南市社會局指出，經評估該名阿嬤的家屬目前有照顧及經濟協助需求，已主動介入關懷並媒合救助金善款予以協助。另外，有關家屬懷疑阿嬤在機構感染疥瘡，為確認其他長者是否也有同樣狀況，社會局已會同衛生局前往查核。經查，與阿嬤同寢室之其他住民目前均無發現疥瘡症狀。

查核過程中，社會局發現機構現場有照顧人力不足情形，已依老人福利法47條令其限期改善，「未完成改善事項前，不得再增加其他收容人數」。後續社會局也會加強抽查，輔導機構改善，以保障長者受照顧權益。

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