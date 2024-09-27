數位學習再升級 嘉市創智慧互動屏幕結合個人化學習載具

嘉義市府積極推動數位學習，獲得教育部「智慧互動屏結合個人化學習載具補助計畫」支持，成為全國唯一百分百通過的縣市，採購3100台學習載具、104台86吋智慧互動屏幕及104台直播設備，為教育注入新動能，上午在興安國小舉辦啟動儀式。

市長黃敏惠、教育部資訊及科技教育司副司長邱仁杰、晶盛科技公司總經理程應龍及多位議員等出席，一同體驗智慧互動屏對教學的便利，見證嘉市數位教育的再升級。

此次採購學習載具全部為iPad 10，與111年採購的iPad 9不同；iPad10螢幕尺寸變大同時更輕更薄，圖形處理效率提升10%，基本多工處理更快更迅速。學習載具規格提升。得標廠商更回饋每個學習載具都附有觸控筆，提升學生使用體驗。

今年教育部計畫還補助每班1個86吋智慧互動屏幕及電動支架以及直播設備，讓課堂中教學活動可突破時間和空間的限制，提供更豐富多元的數位學習模式。

為確保計畫順利推動，晶盛科技公司配送安裝各項數位學習設備，全部學習載具及互動屏幕都配送到校。市府在8月完成招標，暑假期間辦理教師培訓課程，以及學習載具、互動屏幕操作課程，確保教師熟悉新設備的使用。

嘉市推動數位學習積極結合專業資源，分別與台北科大、高師大簽署教育大數據合作備忘錄。由2校分析嘉市各項數位學習教育數據，與高雄大學「元宇宙平台EduVerse」簽署合作備忘錄簽署，高雄大學無償提供嘉市元宇宙平臺，各校教師可導入課堂教學並運用其各項功能蒐集及分析學生學習歷程。

黃敏惠說，嘉市教育發展綱領以「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」為願景。疫情期間，布建數位學習環境，申請教育部競爭型技畫。高興看到嘉市各校主動申請「智慧型互動屏幕結合個人化學習載具補助計畫」，經縣市激烈競爭後全數通過，成為全國唯一百分百通過的縣市。謝謝興安國小團隊，暑假期間積極辦理，趕在開前完成全市聯合採購