快訊

「山陀兒」颱風最快今晚生成 周末V型前進、下周3天雨炸北台灣

快搶！台灣寶可夢中心推萬聖節25樣新品 網讚皮卡丘、燈火幽靈LED燈超Q必買

黃紹庭搜索前1小時搭機飛廈門 雄檢懷疑「有人洩密」已分案調查

聽新聞
0:00 / 0:00

總預算延燒賴清德本命區...綠再批謝龍介擋老農津貼 藍批抹黑

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會民進黨團「二度協尋謝龍介」，指國民黨害台南領不到老農津貼。記者吳淑玲／攝影
台南市議會民進黨團「二度協尋謝龍介」，指國民黨害台南領不到老農津貼。記者吳淑玲／攝影

2025年度中央政府總預算案被藍白退回爭議，延燒到賴清德本命區，台南市議會民進黨團昨天舉行記者會「協尋謝龍介」，指預算書中關於台南的各項經費被應聲擋下，其中光是治水就高達551億元，今天再舉行「二尋謝龍介！國民黨害台南領不到老農津貼？」國民黨團也回擊，轟民進黨將治水、老農甩鍋謝龍介，「台南市長換人做」。

台南市議會民進黨團表示，立法院藍白兩黨退回明年度中央總預算，昨天舉行記者會「協尋謝龍介」，謝龍介的回應卻執意跟隨黨意，無視台南市民的迫切需求；除了建設經費被藍白兩黨擋下外，台南是全台領取「老農津貼」人數最多的縣市，立法院總預算的卡關影響台南超過6萬8000位65歲以上老農的津貼發放，藍白阻擋台南老農津貼的62億預算，謝龍介你有記得台南市辛苦的老農民嗎？

民進黨團指出，謝龍介就是「只有黨意、忘記民意」，才會無視台南農民的權益，老農津貼是每個月要發給65歲以上農民的津貼，許多老農民都是依靠這筆津貼生活，如今總預算卡關將會嚴重造成發放時間延遲，這些老農民該如何生活？謝龍介只用一句「又不是刪掉」來敷衍台南市民的生活所需，台南市民應該嚴厲譴責這樣的政客。民進黨團鄭重再次呼籲，請藍白兩黨認真審預算，不要為了自己的政治私利而侵害了全台灣基層鄉親的福利。

台南市議會國民黨團今天也舉行記者會反擊，指抹黑謝龍介擋治水和老農津貼預算，民進黨是打臉賴清德總統在台南市長任內，用3年治30年無法治的水患，全都是謊言。現在，賴清德當了總統，立法院通過提高公糧收購預算和原住民打獵補助預算？為何不編預算？不顧農友、原住民權益，民進黨當家鬧事，治國無半步，抹黑全撇步。

國民黨團怒轟，賴清德的官越做越大，台南的水越淹越高，後壁是台南的糧倉，卻慘成淹水重災區，現在卻甩鍋謝龍介說他阻擋治水預算，立法院國民黨團退回中央總預算，是執政的賴清德政府，不編列農友急需的提高公糧補助預算，要原住民不打獵，又不提高給他們補助，是要原住民怎麼活下去？要求賴清德政府重編總預算，國民黨立委為全民權益把關何錯之有？民進黨無能，治國沒成績，抹黑跑第一，台南市長就換謝龍介來做！

民進黨團總召陳秋宏回應說，從過去的88水災到現在，有多少鄉親已感受到持續治水是有用的，當然沒有辦法完全根治治水，但是治水預算不到位勢必無法持續治水，這次凱米颱風很多地方都受惠到了，因為治水預算及治水功能啟動了，沒有受到淹水，希望國民黨不要耍嘴皮子，趕快讓預算進入程序委員會進行正常的審查，讓治水可以快點到位，不要辜負台南市民的期待。

台南市議會民進黨團「二度協尋謝龍介」，指國民黨害台南領不到老農津貼。記者吳淑玲／攝影
台南市議會民進黨團「二度協尋謝龍介」，指國民黨害台南領不到老農津貼。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團批民進黨「治水無半步，抹黑全撇步」。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團批民進黨「治水無半步，抹黑全撇步」。記者吳淑玲／攝影

治水 謝龍介

延伸閱讀

賴清德拋台灣參與世界軍工 王鴻薇：不能淪兵工廠

台商總30周年高雄舉辦 賴清德與帛琉簽促進觀光聲明

政府訓練40萬民力 趙少康：賴清德不避戰只備戰

綠營批「擋」南市治水經費551億 謝龍介：不必唬弄百姓

相關新聞

全台獨「嘉」迎孔祭典 孔子神像繞境嘉市進入國小賜福護佑學子

明天教師節也是至聖先師孔子誕辰，嘉義市府每年祭孔前，都會與鎮南聖神宮合辦迎孔祭典活動，繞境市區經過民族國小及市府賜福後，...

北港媽祖盃輪椅舞蹈國際賽登場 戰火中的以色列隊也將參賽

因疫情停辦4年的北港媽祖盃輪椅舞蹈國際公開賽將於10月4日在北港體育館登場，3天賽程將有來世界14國家選手組隊參賽，這是...

影／火力發電廠改設樹谷及南科園區間 園區廠商民眾抗議

九崴電廠要在台南科學園區、樹谷園區間興建火力發電廠，向台南市政府申請「新增」園區產業類別，園區廠商得知，質疑九崴根本沒有...

南市長照機構疑不當照顧 社會局：若查證屬實將嚴懲

有關臺南發生疑似有長照機構不當照顧長者情形，臺南市政府社會局表示，已啟動調查程序，若經查屬實，將依《老人福利法》處以6-30萬罰鍰，目前該機構已被限制，不得再增加收容人數。 南市社會局指出，接獲陳情

日本著名溫泉勝地大分縣別府市 包機直航訪台南開啟交流

日本著名的溫泉勝地大分縣別府市長野恭紘市長、市議會日名子敦子副議長率150人左右的市民團搭乘包機至台灣參訪，今天安排到台...

離譜！南市這支紅綠燈號誌完工半年未通電 議員怒批

台南市議員林美燕上午在議會交通局業務報告及質詢時，怒批「未通電的紅綠燈算號誌嗎？」指南區灣裡與仁德大甲間的永寧橋上的紅綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。