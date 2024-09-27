總預算延燒賴清德本命區...綠再批謝龍介擋老農津貼 藍批抹黑
2025年度中央政府總預算案被藍白退回爭議，延燒到賴清德本命區，台南市議會民進黨團昨天舉行記者會「協尋謝龍介」，指預算書中關於台南的各項經費被應聲擋下，其中光是治水就高達551億元，今天再舉行「二尋謝龍介！國民黨害台南領不到老農津貼？」國民黨團也回擊，轟民進黨將治水、老農甩鍋謝龍介，「台南市長換人做」。
台南市議會民進黨團表示，立法院藍白兩黨退回明年度中央總預算，昨天舉行記者會「協尋謝龍介」，謝龍介的回應卻執意跟隨黨意，無視台南市民的迫切需求；除了建設經費被藍白兩黨擋下外，台南是全台領取「老農津貼」人數最多的縣市，立法院總預算的卡關影響台南超過6萬8000位65歲以上老農的津貼發放，藍白阻擋台南老農津貼的62億預算，謝龍介你有記得台南市辛苦的老農民嗎？
民進黨團指出，謝龍介就是「只有黨意、忘記民意」，才會無視台南農民的權益，老農津貼是每個月要發給65歲以上農民的津貼，許多老農民都是依靠這筆津貼生活，如今總預算卡關將會嚴重造成發放時間延遲，這些老農民該如何生活？謝龍介只用一句「又不是刪掉」來敷衍台南市民的生活所需，台南市民應該嚴厲譴責這樣的政客。民進黨團鄭重再次呼籲，請藍白兩黨認真審預算，不要為了自己的政治私利而侵害了全台灣基層鄉親的福利。
台南市議會國民黨團今天也舉行記者會反擊，指抹黑謝龍介擋治水和老農津貼預算，民進黨是打臉賴清德總統在台南市長任內，用3年治30年無法治的水患，全都是謊言。現在，賴清德當了總統，立法院通過提高公糧收購預算和原住民打獵補助預算？為何不編預算？不顧農友、原住民權益，民進黨當家鬧事，治國無半步，抹黑全撇步。
國民黨團怒轟，賴清德的官越做越大，台南的水越淹越高，後壁是台南的糧倉，卻慘成淹水重災區，現在卻甩鍋謝龍介說他阻擋治水預算，立法院國民黨團退回中央總預算，是執政的賴清德政府，不編列農友急需的提高公糧補助預算，要原住民不打獵，又不提高給他們補助，是要原住民怎麼活下去？要求賴清德政府重編總預算，國民黨立委為全民權益把關何錯之有？民進黨無能，治國沒成績，抹黑跑第一，台南市長就換謝龍介來做！
民進黨團總召陳秋宏回應說，從過去的88水災到現在，有多少鄉親已感受到持續治水是有用的，當然沒有辦法完全根治治水，但是治水預算不到位勢必無法持續治水，這次凱米颱風很多地方都受惠到了，因為治水預算及治水功能啟動了，沒有受到淹水，希望國民黨不要耍嘴皮子，趕快讓預算進入程序委員會進行正常的審查，讓治水可以快點到位，不要辜負台南市民的期待。
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