2024台南鱻漁產業文化節 10/19將軍漁港登場

台南市長黃偉哲今天宣布，2024台南鱻漁產業文化節10月19日將在將軍漁港登場，不只展售漁產品，也學習保育知識，共同守護海洋資源。

黃偉哲出席記者會親自推廣並試吃海鮮料理大讚「美味」。黃偉哲說，台南除了有科學園區「南科」，更有優質品牌「台南蚵」，值得消費者購買品嚐。台南鱻魚產業文化節活動包羅萬象，漁產饗宴一推出立刻秒殺，非常受歡迎，優質漁產品同時促進漁民收益，有吃又有得玩。

農業局代理局長陳仲杰表示，台南是南部重要養殖漁業重鎮，養殖魚種包括虱目魚、台灣鯛、石斑、文蛤、白蝦、牡蠣等；市府和台南縣區漁會協助漁民導入產銷履歷制度及水產品溯源，從源頭把關，且以漁貨促銷與魚食文化宣導活動，提升漁業認識與關懷。

精選取得3章1Q安全認證的台南優質漁產品，由漁會家政班老師研發美味、易烹調食譜供免費索取；並推出百桌「漁特產品饗宴」，10道當令台南在地漁產精緻料理市價約5500元，推廣破盤價只要2500元，喜愛海鮮料理的饕客一定要提早預定。

2024台南鱻漁產業文化節今年邁入第11屆，內容多元，涵蓋漁產促銷、料理品嚐、漁村傳統技藝體驗、創意料理DIY、魚苗放流、漁港淨化等，更提供1000盒海產粥嘗鮮，另有100桌漁特產品饗宴開放訂購。