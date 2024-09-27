2024台南鱻漁產業文化節 10/19將軍漁港登場
台南市長黃偉哲今天宣布，2024台南鱻漁產業文化節10月19日將在將軍漁港登場，不只展售漁產品，也學習保育知識，共同守護海洋資源。
黃偉哲出席記者會親自推廣並試吃海鮮料理大讚「美味」。黃偉哲說，台南除了有科學園區「南科」，更有優質品牌「台南蚵」，值得消費者購買品嚐。台南鱻魚產業文化節活動包羅萬象，漁產饗宴一推出立刻秒殺，非常受歡迎，優質漁產品同時促進漁民收益，有吃又有得玩。
農業局代理局長陳仲杰表示，台南是南部重要養殖漁業重鎮，養殖魚種包括虱目魚、台灣鯛、石斑、文蛤、白蝦、牡蠣等；市府和台南縣區漁會協助漁民導入產銷履歷制度及水產品溯源，從源頭把關，且以漁貨促銷與魚食文化宣導活動，提升漁業認識與關懷。
精選取得3章1Q安全認證的台南優質漁產品，由漁會家政班老師研發美味、易烹調食譜供免費索取；並推出百桌「漁特產品饗宴」，10道當令台南在地漁產精緻料理市價約5500元，推廣破盤價只要2500元，喜愛海鮮料理的饕客一定要提早預定。
2024台南鱻漁產業文化節今年邁入第11屆，內容多元，涵蓋漁產促銷、料理品嚐、漁村傳統技藝體驗、創意料理DIY、魚苗放流、漁港淨化等，更提供1000盒海產粥嘗鮮，另有100桌漁特產品饗宴開放訂購。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言