是真的！10道漁特產1桌2500元 南縣區漁會推多項好康促銷

台南是台灣重要養殖漁業重鎮，南縣區漁會今天宣布10月19號舉辦「台南鱻漁節產業文化節」，一桌10道漁特產饗宴市價5500元只要「賠錢價」2500元，還有1000份海產粥免費品嘗、虱目魚丸製作試吃等活動、多項漁產品促銷。

南縣區漁會總幹事陳崇德表示，台南虱目魚、文蛤、牡蠣、白蝦、石斑、台灣鯛及鱸魚等養殖魚種，都是目前台灣市場主力魚種，是台南漁村主要經濟來源。南縣區漁會已連辦11屆，1桌2500元當然不敷成本，為了吸引各地民眾成本由漁會吸收，9月30日起受理訂桌、一人限訂2桌。報名電話06-7235483。

為使漁業資源能生生不息，永續利用，除加強生態環境保護，藉由選取當地適合魚種魚苗放流，以彌補海洋魚類再生產能力不足。

南縣區漁會理事長李武龍、總幹事陳崇德今天為鱻漁季宣傳行銷，請來市長黃偉哲試吃代言、歡迎各地民眾來台南體驗生鮮漁產。參與活動及趣味競賽，體驗認識漁業文化，希望有助推展漁特產品行銷，提高漁民收益，活絡漁村產業經濟。