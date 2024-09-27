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歷年最高！台南以米代金逾8.3萬公斤、以功代金350萬
台南市政府推動「替代燒、適量燒、集中燒」的紙錢減量政策，今年累積以米代金逾8.3萬公斤，創歷年紀錄，以功代金也超過350萬，較往年明顯成長。今天上午在台灣首廟天壇舉辦「功德迴向祈安法會」，由市長黃偉哲擔任主祭，市議員沈震東、陳怡珍、蔡筱薇也到現場，共同祈求風調雨順、國泰民安，並將功德迴向民眾及先人。
黃偉哲表示，民俗信仰與環境保護同樣重要，政策推行會循序漸進、多方評估及完整配套，市府目前已打造兩座「淨圓滿紙錢專用爐」，加上以功代金、以米代金等等措施，將慎終追遠的傳統美德進行改良，配合當今淨零碳排的國際潮流，既滿足市民的信仰祭拜需求，也將紙錢焚化的空汙問題減至最低，一舉數得。感謝廣大市民的響應支持，也祝福民眾善行積德必有福蔭。
環保局長許仁澤表示，環保局自去年在東區虎尾寮試辦，設置4座紙錢集中箱，今年中元期間4座集中箱集運約980公斤紙錢，較去年增加約900公斤，代表紙錢集中箱深入社區宣導，政策能見度及便利性高。
環保局今年再與全聯合作，目前已設立24處紙錢集中箱，未來將持續拓點，只要是中元普度或初一、十五，初二、十六祭拜期間，都提供紙錢集中收運的貼心服務。另社區大樓申請載運次數也較去年增加45%，顯示環保祭祀理念逐漸深入民心。
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