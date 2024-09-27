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嘉義市YouBike2.0使用人次高達560萬人 新增32站點...民稱便

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市YouBike 2.0仁愛路延平街口新站點。圖／嘉市府提供
嘉義市YouBike 2.0仁愛路延平街口新站點。圖／嘉市府提供

嘉義YouBike 2.0在2020年12月15日營運，高便利性、高可及性，讓使用人次持續成長，獲民眾好評，使用人次穩定成長，近日突破560萬人次租借使用，因應民眾騎乘需求，今年將再擴增規模新增50站及375輛車，市府交通處說，截至今日已再新增32站點，全數投入375輛車，目前全市規模已達178站及1476輛公共自行車（含205輛電輔車），後續交通處將持續盤點各地交通需求、用地取得及服務密度等因素綜整評估設站可行性。

新增32站點如下：王田里集會所、安心醫院、北門車站、民生公園 (杭州五街口)、圳頭里福正宮、湖廣停八停車場、四維路僑嘉二街口、垂楊國小、盧義路文雅街口、上海漢口路口、仁愛路延平街口、短竹公園、世賢竹圍路口、雙竹友竹街口、民生南南京路口、新民重慶路口、世賢大華路口。

育人國小、八德竹圍路口、中山新生路口、友忠公園、劉厝3號公園、忠孝博東路口、立仁路宣信街口、勞保局、義教西路與義教東路口、嘉義市肉品市場、嘉義公園 (公園街)、保義路忠孝二街口、世賢路松江一街口、民權共和路口、嘉大農業科學館等站。

交通處說，站點選擇以公有地為主，評估交通需求；台南溪北地區與嘉義縣市是共同生活圈，去年2名網友從嘉義市騎YouBike到台南還車，被收跨區調度費1270元，比搭計程車還貴，引起議論。嘉義縣7月3日起改YouBike系統，優先在鄰近嘉市的5鄉鎮市設站點，目前嘉義以南縣市都採同系統，租借跨區免收調度費。

嘉義市YouBike 2.0劉厝3號公園新站點。圖／嘉市府提供
嘉義市YouBike 2.0劉厝3號公園新站點。圖／嘉市府提供

YouBike 台南 嘉義

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