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嘉義大埔藍色公路串聯3景 接駁車廂挑戰金氏紀錄

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
曾文水庫賞鷹平台新建工程已完工，目前待供電及驗收，未來將委外OT營運。圖／大埔鄉公所提供
曾文水庫賞鷹平台新建工程已完工，目前待供電及驗收，未來將委外OT營運。圖／大埔鄉公所提供

嘉義縣大埔鄉公所獲交通部觀光署補助1.5億元，執行大埔藍色公路遊憩廊帶計畫，工程串聯大埔水陸3大亮點，包含琴鷹薈館、曾文水庫碼頭友善環境改善工程、賞鷹平台工程，還打造特殊接駁車廂，每車設有1個輪椅座位，將申請金氏世界紀錄。

文觀局表示，曾文水庫碼頭友善環境改善工程的無障礙設施、賞鷹平台都已完工，目前待供電及驗收，未來將委外OT營運；琴鷹會館工程預計10月底完工，內部設備仍在建置，還要申請建物使用執照，完工後將啟用營運。

大埔鄉公所表示，藍色公路遊憩廊帶今年改善遊客服務設施，設置首座無障礙及水岸接駁設施，打造全新等候空間及浮動碼頭，無障礙設施每趟接駁24人，包括1個輪椅座位，減少行動不便者負擔。

鄉長吳明勳說，水路行經山豬島、飛鷹獵食區、峽谷音樂會等必賞景點，沿途山水一色、十里畫廊，水路中途站賞鷹浮動平台可停靠2艘遊艇，且平台能同時容納約200人，遊可近距離賞鷹，也是觀夕陽頭等席，夜間還可欣賞音樂會或燈光秀。

藍色公路起始站琴鷹薈館為3層樓築，1樓為農產品展售區、輕食餐飲區，2樓是小提琴故事館、辦公室，可遠眺風景，3樓則規畫多功能展演室等。

大埔 曾文水庫 音樂會

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