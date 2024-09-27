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雲林古坑氣象站啟用 1縣市1站拼圖完成

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林古坑氣象站昨天落成啟用，擁有現代化的太陽黑子觀測儀等監測設施，記錄氣象變化並提供快速精確的氣象和農業防災預警資訊，降低災害損失。記者蔡維斌／攝影
雲林古坑氣象站昨天落成啟用，擁有現代化的太陽黑子觀測儀等監測設施，記錄氣象變化並提供快速精確的氣象和農業防災預警資訊，降低災害損失。記者蔡維斌／攝影

因應極端氣候，氣象署推動一縣市一氣象台計畫，雲林古坑氣象站昨揭牌啟用，完成國內氣象站最後一塊拼圖，未來可提供更機動的即時地震、氣象等資訊，讓農民參考，維護農業大縣的農業生機，立委認為農民靠天吃飯，專業農業氣象監測相形重要，更應與村里農民連結，發揮預警降低農損功效，也獲氣象署善意回應。

古坑氣象站坐落在農業部雲林花卉試驗分所，設有氣象作業中心及現代化的AI氣象監測站，全天候監測收集雲林地區氣象與地震即時資料，透過App隨時提供最快速的氣象資料，昨天啟用典禮由交通部次長陳彥伯、氣象署長程家平、立委劉建國、雲林副縣長謝淑亞、古坑鄉長林慧如等人主持。

「給每縣市生活好氣象，是氣象署的願景。」氣象署長程家平指出，雲林縣內設有33個氣象觀測站，古坑氣象站則為「署屬氣象站」，未來將有更多專業象氣人員進駐，提供氣象預報預報、防災天氣預警效能，農漁業跨域合作、科普教育等特點，將逐步把古坑站發展成為因應氣候變遷農漁調適的標竿氣象站。

立委劉建國表示，凱米颱風雲林農損達7億多，象氣預測更加重要，盼望氣象站與農民、居民做更緊密聯繫，落實專業的農業監測系統，才能發揮效能。

陳彥伯指出，將來會與地方更緊密結合，透過氣象資訊提供獲得最即時訊息，提升雲林農漁業災防及觀光旅遊等的氣象預報及災害預警效能。

古坑 氣象署 雲林

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