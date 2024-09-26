台南某長照機構收容老婦染疥瘡 市府啟動調查
台南市仁德區某家私人長照機構發生1名老婦疑因照顧不當，送醫發現身有疥瘡及褥瘡，市府已展開調查，且限制這家長照機構不得再增加收容人數。
台南市政府社會局今天告訴中央社記者，這名老婦8月因身體不適送醫，卻被醫師檢出身有疥瘡及褥瘡，社會局9月中旬獲報後稽查，並啟動調查程序，近日將邀集醫護人員開會釐清責任。
社會局表示，這家長照機構屬小型規模，依法得收容48人，如今收容45人，若調查證實確有虐待、妨礙服務對象身心健康等情事，將依老人福利法處以新台幣6萬元至30萬元罰鍰；目前已限制不得再增加收容人數。
此外，疥瘡是傳染病，社會局也會同衛生局查核，確認老婦同寢室其他收容人未出現疥瘡症狀。社會局同時發現長照機構現場照顧人力不足，限期改善。
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