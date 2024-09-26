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首爾全球健康城市聯盟會議 雲林獲健康城市創意發展獎

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善率領縣府團隊首度參加世界衞生組織「第10屆健康城市聯盟（AFHC）全球會議」。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善率領縣府團隊首度參加世界衞生組織「第10屆健康城市聯盟（AFHC）全球會議」。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣長張麗善昨率縣府團隊赴韓國參加世界衛生組織「第10屆健康城市聯盟（AFHC）全球會議」，與首爾市長吳世勳等20個國家、城市代表簽署推動「健康城市」3大承諾，並以「智慧健康樂活城」計畫獲得「健康城市創意發展獎」，在來自世界200多個城市面前，展現雲林推動健康城市成果。

張麗善指出，健康城市聯盟全球會議在首爾舉行，世界200多個會員城市千餘名代表與會，以「更智慧、更健康的城市，共創美好未來」主題進行首長論壇、討論並分享高齡友善城市與健康城市等議題的經驗。

張麗善說，雲林老人占達20.6%是超高齡社會，縣府整合產官學融入智慧科技與跨領域合作，推動高齡友善、健康城市，並提交「智慧健康樂活城」、「雲林縣守護者聯盟」兩計畫參加「健康城市創意發展獎」評比，並展示「幸福雲林，永續上場」、「五心雲林，防毒護您」、「營養長照雙守護，雲林長者安享幸福生活」及「身心安康，健康領航」四篇海報，讓全球看見雲林友善幸福城市所作的努力。

A F H C祕書長中村也邀張麗善及首爾市長吳世勳等20個國家、城市代表簽署「健康城市三大承諾」，即通過真正連接和協作構建智慧健康城市藍圖，未來創造可持續和有韌性的健康城市。為應對氣候危機而量身定製的替代策略，探索建設可持續、安全和健康城市的戰略方法，關注下一代需求。在健康城市背景下改善健康公平策略，討論減少健康不平等的方法，促進健康老化的高齡友善健康城市。

雲林縣首度參加即榮獲「健康城市創意發展獎」，展現對雲林縣府團隊莫大的肯定。張麗善說，「智慧健康樂活城」結合多面向夥伴推動健康生活建立「運動科技示範中心」，將科技應用在高齡者生活，導入樂齡數位學習及健康活動參與平台等創新工具，推動健康生活、鼓勵長者參與。

此外，透過「據點連結據點、社區連接社區」方式巡迴科技體適能檢測蒐集及回饋數據，分析長者年齡及身體年齡的差距及老化程度，再客製化打造運動處方，改善健康。衛生局長曾春美表示，雲林縣府簽署《都柏林宣言》以來，承諾推動高齡友善政策相當成功。

曾春美說，2023年縣府成功加入世界衛生組織「西太平洋健康城市聯盟（AFHC）」，成為副會員，獲邀參加今年「健康城市聯盟（AFHC）全球會議」。透過參與國際性健康城市組織與各國交流，形成高齡友善氛圍，達到活躍老化、在地老化，實踐聯合國全球永續發展目標SDGs第3項健康與福祉。

雲林縣府製作四篇海報在會場展示，讓全球看見雲林為打造高齡友善幸福城市所做的努力。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府製作四篇海報在會場展示，讓全球看見雲林為打造高齡友善幸福城市所做的努力。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣參加在首爾舉行的「健康城市聯盟（AFHC）全球會議」，並榮獲「健康城市創意發展獎」。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣參加在首爾舉行的「健康城市聯盟（AFHC）全球會議」，並榮獲「健康城市創意發展獎」。記者蔡維斌／翻攝

張麗善 老化 雲林

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