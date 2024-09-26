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東京旅展台南不缺席 攜手日籍作家、網紅行銷觀光

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市觀旅局在日本最大型旅展「日本旅展」設展攤，推廣台南國際觀光，吸引更多日本觀光客來訪。圖／南市府觀旅局提供
台南市觀旅局在日本最大型旅展「日本旅展」設展攤，推廣台南國際觀光，吸引更多日本觀光客來訪。圖／南市府觀旅局提供

日本最大型旅展「日本旅展」今起至9月29日於東京Tokyo Big Sight舉辦，台南市觀旅局長林國華率隊參展，設置獨立城市展位，以400年古都意象結合多元豐富觀光資訊、特色農特產及文創展品，營造精彩跨時旅趣，期吸引觀展業者，讓更多日本觀光客來訪。

市長黃偉哲特別安排台南親善大使日籍作家一青妙至現場分享台南觀光心得，鼓勵日本旅行業者推出台南旅遊商品也歡迎日本民眾造訪台南。台南展攤也將邀請日籍旅遊網紅佐藤朝繪28日到場與民眾互動，於舞台以親身經歷精彩簡報介紹臺南食、宿、行、遊、購資訊給在地民眾，期透過此次參展，成功在日推廣台南國際觀光。

統計資料顯示，今年第2季來台觀光客，日本為最大來源國，也是台南市國際觀光重點推廣目標。觀旅局長林國華表示，台南與日本的友好關係深厚，在台南可以欣賞眾多具有日本文化與歷史的建築，每年吸引許多日本教育旅行團與團散客來台南見學參訪或旅遊。

台南有400年的歷史底蘊，觀光資源更是豐富而多元，有歷史人文也有自然景觀、傳統美食與各式各樣的文化體驗，如堪比歐洲宮廷的奇美博物館及大街小巷裡的歷史特色建築、還有充滿道地台灣風情的閩南廟宇，自然景觀更有號稱小亞馬遜河的四草隧道、歷史最悠久的鹽田與關子嶺泥漿溫泉，都是深受日本旅客喜愛驗。

觀旅局指出，此次出展也將台南最新最完善的資訊，如小港機場快線接駁、2024米其林指南台南必比登餐廳及入選餐廳等美食，各式主題旅遊資訊及專人諮詢服務，讓參展民眾認識台南並即時提供遊程計畫建議。

台南市觀旅局在日本最大型旅展「日本旅展」設展攤，推廣台南國際觀光，吸引更多日本觀光客來訪。圖／南市府觀旅局提供
台南市觀旅局在日本最大型旅展「日本旅展」設展攤，推廣台南國際觀光，吸引更多日本觀光客來訪。圖／南市府觀旅局提供

台南 日本

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