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奧運霹靂舞國手孫振與國際好手同台飆舞 街舞首都下月嘉市登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國際街舞盛事「2024街舞首都」，10月5、6日在嘉市文化局廣場舞力全開，上午宣傳記者會。圖／嘉市府提供
國際街舞盛事「2024街舞首都」，10月5、6日在嘉市文化局廣場舞力全開，上午宣傳記者會。圖／嘉市府提供

國際街舞盛事「2024街舞首都」，10月5、6日在嘉市文化局廣場舞力全開，上午宣傳記者會，市長黃敏惠與來賓點燃象徵傳承不熄及挑戰世界的聖火，宣布街舞首都火熱登場！延續巴黎奧運霹靂舞熱潮，活動邀請第19屆杭州亞運台灣代表劉承德擔任前哨戰表演嘉賓，對上法國好手BBOY Juubei，精彩LIVE秀全場瞬間熱血沸騰。

今年活動亮點特色：邀請台灣第1位奧運霹靂舞國手孫振參加，規畫「台灣菁英vs世界聯隊」2大陣營表演賽；有法國、日本、韓國3個國家頂尖舞者4場對戰；在地5間舞蹈教室進行公演及6場不同形式風格工作坊。表演賽8位台灣菁英，除孫振，還有杭州亞運代表劉承德、中華隊霹靂舞女將楊加力、諾曼第世中運銅牌選手許馥雅等組成的中華代表隊。

霹靂舞對決、K-POP排舞賽，總獎金高達17萬元，是展現台灣街舞文化和才華的舞台，促進國際交流和合作的機會。今年結合AI科技與饒舌歌手共同創作「街舞首都」主題曲，邀請「Ching G Squad」ChrisFlow唐仲、「大嘻哈時代2」冠軍-阿跨面2位新生代潮流饒舌歌手熱血精采演出。

黃敏惠說，街舞運動不僅是舞蹈形式更是文化，近年有越來越強大量能，霹靂舞成為本屆奧運比賽項目，今年2024街舞首都選在巴黎奧運後，延續這股熱潮為國手們喝采，歡迎愛好街舞朋友，10月5、6日連續2天來嘉觀賞選手精彩演出，讓世界看見嘉市街舞之都。

文化局表示，活動安排街舞市集，到服務台領取「街舞市集抽獎券」i hone16、55吋液晶電視、家庭式掃地機器人等多項大獎有機會讓你帶回家，網路早鳥報名預約闖關名眾完成報到後還可領取「市集券100元、街舞首都限量毛巾」，活動內容將陸續公布，更多詳情請至：嘉義+1 We Chiayi粉絲團https://www.facebook.com/WECHIAYI

國際街舞盛事「2024街舞首都」，10月5、6日在嘉市文化局廣場舞力全開，上午宣傳記者會，市長黃敏惠與來賓點燃象徵傳承不熄及挑戰世界的聖火，宣布街舞首都火熱登場！圖／嘉市府提供
國際街舞盛事「2024街舞首都」，10月5、6日在嘉市文化局廣場舞力全開，上午宣傳記者會，市長黃敏惠與來賓點燃象徵傳承不熄及挑戰世界的聖火，宣布街舞首都火熱登場！圖／嘉市府提供
國際街舞盛事「2024街舞首都」，10月5、6日在嘉市文化局廣場舞力全開，上午宣傳記者會，邀請第19屆杭州亞運台灣代表劉承德擔任前哨戰表演嘉賓，對上法國好手BBOY Juubei精彩LIVE。圖／嘉市府提供
國際街舞盛事「2024街舞首都」，10月5、6日在嘉市文化局廣場舞力全開，上午宣傳記者會，邀請第19屆杭州亞運台灣代表劉承德擔任前哨戰表演嘉賓，對上法國好手BBOY Juubei精彩LIVE。圖／嘉市府提供
國際街舞盛事「2024街舞首都」，10月5、6日在嘉市文化局廣場舞力全開，上午宣傳記者會。圖／嘉市府提供
國際街舞盛事「2024街舞首都」，10月5、6日在嘉市文化局廣場舞力全開，上午宣傳記者會。圖／嘉市府提供
國際街舞盛事「2024街舞首都」，10月5、6日在嘉市文化局廣場舞力全開，上午宣傳記者會。圖／嘉市府提供
國際街舞盛事「2024街舞首都」，10月5、6日在嘉市文化局廣場舞力全開，上午宣傳記者會。圖／嘉市府提供
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國際街舞盛事「2024街舞首都」，10月5、6日在嘉市文化局廣場舞力全開，上午宣傳記者會，市長黃敏惠與來賓點燃象徵傳承不熄及挑戰世界的聖火，宣布街舞首都火熱登場！圖／嘉市府提供
國際街舞盛事「2024街舞首都」，10月5、6日在嘉市文化局廣場舞力全開，上午宣傳記者會，邀請第19屆杭州亞運台灣代表劉承德擔任前哨戰表演嘉賓，對上法國好手BBOY Juubei精彩LIVE。圖／嘉市府提供
國際街舞盛事「2024街舞首都」，10月5、6日在嘉市文化局廣場舞力全開，上午宣傳記者會，邀請第19屆杭州亞運台灣代表劉承德擔任前哨戰表演嘉賓，對上法國好手BBOY Juubei精彩LIVE。圖／嘉市府提供

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