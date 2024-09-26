台南藏金閣9月感恩拍賣日 老師消費滿額贈謝師禮

台南市環保局藏金閣1館9月拍賣日適逢教師節，推出少見的檜木雕花菜櫥、原木屏風等二手家具及腳踏車，也有備受喜愛的惜福(T-Bike)腳踏車販售。28日當天消費滿5000元且可證明為教師身分，加碼送價值500元的「藏金謝師禮」，每人限領1份。

環保局指出，本月主打家具拍賣商品豐富，其中「檜木雕花菜櫥」的格門是少見的木雕窗花，有別於傳統菜櫥造型；「柚橡木屏風」，鏤空雕花典雅大方，柚木雕花橡木底座耐用緊實。另，柚木沙發組及檜木電視櫃則是相當實用的客廳家具，千萬別錯過，現場還有許多知名品牌二手腳踏車，歡迎競標。

拍賣日當天不管是學校老師、補習班老師還是舞蹈老師、才藝老師等，都是陪伴孩子成長的重要角色，為了向教師致上最高敬意，藏金閣準備的「謝師禮」，有台南400布包及利用壓花玻璃、檜木製作的特色杯墊，歡迎教師們踴躍來挖寶同樂。

現場惜福(T-Bike)腳踏車販售，特價款每輛售價500元，上午8點開始發號碼牌開賣，每人限購1台，數量有限售完為止(售出需當日領回)；5輛車況較新的「拍賣車款」每輛底價800元起標，T-Bike皆為現況出售無維修服務。

除了拍賣活動，還有知足藏樂二手市集，下午2館也還有「金翱共故事屋」活動，凡參加並完成市集闖關、故事屋活動的大、小朋友，都可以得到限量藏金小火車木雕小卡，歡迎大家一起來藏金閣渡過愉快的周末。