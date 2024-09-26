東、西方聖母首度在梵國相遇 北港朝天宮媽祖將進駐梵蒂岡

透過中華民國宗教與和平協進會引介，雲林縣北港朝天宮本月19日啟程首度跨海抵梵諦岡訪問，昨天北港朝天宮董事長蔡咏鍀拜會教宗，並致贈朝天宮金媽祖神像給教宗方濟各，為東、西方聖母交流留下歷史畫面，蔡咏鍀說，朝天宮的一尊媽祖「藝術品」將進駐梵諦岡，促進兩國宗教交流，也為台灣宗教寫下歷史性新頁，攜手致力追求世界和平。

適逢北港朝天宮建廟330年紀念，為宏揚媽祖救世仁濟精神，朝天宮繼組團赴日本、美國遶境後，在中華民國宗教和平協會引介下，本月19日組團搭機首度參加梵蒂岡一場盛大的宗教活動，並拜會教宗方濟各，展開一場宗教的世紀對話，為台、梵宗教打開全新的里程碑。

該訪問團除北港朝天宮董事長蔡咏鍀、媽祖信仰學者蔡相煇之外，中華民國宗教與信仰協進會理事長鍾安住、天主教輔仁大學校牧林之鼎神父等人也同團出行，昨天訪問團抵梵蒂岡，在一場盛大的宗教盛會後，訪問團拜會教宗方濟各，蔡咏鍀也親送一尊金媽祖給教宗，今天並把東、西方聖母交流的歷史性畫面，越洋傳回北港朝天宮與國人分享。

蔡咏鍚將金媽祖送給教宗，並透過一本媽祖沿革書冊，向教宗介紹台灣媽祖，教宗聽完後向朝天宮董事長蔡咏鍀露出喜樂笑容表示歡迎。事後，蔡咏鍀對致贈媽祖金像給教宗表示溫馨感動。他說，媽祖是東方聖母，瑪利亞是西方聖母，都是慈悲和善的神，如今能跨國會見，可說是東、西宗教交流的一大盛事。

蔡咏鍀也透露北港朝天宮媽祖將進駐梵蒂岡，加強雙方宗教交流，不過他強調，未來進駐的媽祖並非媽祖神尊而是藝術品，為台、梵宗教交流跨出象徵性一步，也在世界為台灣宗教打開一扇門，共同宏揚東西方聖母慈悲精神，攜手追求世界和平，此行令他深感榮幸與感動。