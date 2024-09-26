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東、西方聖母首度在梵國相遇 北港朝天宮媽祖將進駐梵蒂岡

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港朝天宮董事長蔡咏鍀把台灣媽祖金神像送給教宗方濟各，並說明台灣媽祖宗教概況。圖／朝天宮提供
北港朝天宮董事長蔡咏鍀把台灣媽祖金神像送給教宗方濟各，並說明台灣媽祖宗教概況。圖／朝天宮提供

透過中華民國宗教與和平協進會引介，雲林縣北港朝天宮本月19日啟程首度跨海抵梵諦岡訪問，昨天北港朝天宮董事長蔡咏鍀拜會教宗，並致贈朝天宮金媽祖神像給教宗方濟各，為東、西方聖母交流留下歷史畫面，蔡咏鍀說，朝天宮的一尊媽祖「藝術品」將進駐梵諦岡，促進兩國宗教交流，也為台灣宗教寫下歷史性新頁，攜手致力追求世界和平。

適逢北港朝天宮建廟330年紀念，為宏揚媽祖救世仁濟精神，朝天宮繼組團赴日本、美國遶境後，在中華民國宗教和平協會引介下，本月19日組團搭機首度參加梵蒂岡一場盛大的宗教活動，並拜會教宗方濟各，展開一場宗教的世紀對話，為台、梵宗教打開全新的里程碑。

該訪問團除北港朝天宮董事長蔡咏鍀、媽祖信仰學者蔡相煇之外，中華民國宗教與信仰協進會理事長鍾安住、天主教輔仁大學校牧林之鼎神父等人也同團出行，昨天訪問團抵梵蒂岡，在一場盛大的宗教盛會後，訪問團拜會教宗方濟各，蔡咏鍀也親送一尊金媽祖給教宗，今天並把東、西方聖母交流的歷史性畫面，越洋傳回北港朝天宮與國人分享。

蔡咏鍚將金媽祖送給教宗，並透過一本媽祖沿革書冊，向教宗介紹台灣媽祖，教宗聽完後向朝天宮董事長蔡咏鍀露出喜樂笑容表示歡迎。事後，蔡咏鍀對致贈媽祖金像給教宗表示溫馨感動。他說，媽祖是東方聖母，瑪利亞是西方聖母，都是慈悲和善的神，如今能跨國會見，可說是東、西宗教交流的一大盛事。

蔡咏鍀也透露北港朝天宮媽祖將進駐梵蒂岡，加強雙方宗教交流，不過他強調，未來進駐的媽祖並非媽祖神尊而是藝術品，為台、梵宗教交流跨出象徵性一步，也在世界為台灣宗教打開一扇門，共同宏揚東西方聖母慈悲精神，攜手追求世界和平，此行令他深感榮幸與感動。

中華民國宗教與信仰協進會理事長鍾安住也表示，宗教信仰或因個人的價值觀與認知不同，而有不同的信仰派別，但核心價值都是相同的，各個宗教團體這次共同拜會教宗，都深感榮幸與感動，也代表中華民國的宗教，用更高的視野，看見宗教串聯世界的能量。

台灣宗教訪行團由北港朝天宮董事長蔡咏鍀帶著台灣媽祖金神像和媽祖信仰書冊送給教宗方濟各。圖／朝天宮提供
台灣宗教訪行團由北港朝天宮董事長蔡咏鍀帶著台灣媽祖金神像和媽祖信仰書冊送給教宗方濟各。圖／朝天宮提供
北港朝天宮董事長蔡咏鍀帶著台灣媽祖金神像和媽祖信仰書冊準備送給教宗方濟各。圖／朝天宮提供
北港朝天宮董事長蔡咏鍀帶著台灣媽祖金神像和媽祖信仰書冊準備送給教宗方濟各。圖／朝天宮提供
北港朝天宮董事長蔡咏鍀把台灣媽祖金神像送給教宗方濟各，並說明台灣媽祖宗教概況。圖／朝天宮提供
北港朝天宮董事長蔡咏鍀把台灣媽祖金神像送給教宗方濟各，並說明台灣媽祖宗教概況。圖／朝天宮提供
北港朝天宮董事長蔡咏鍀帶著台灣媽祖金神像和媽祖信仰書冊準備送給教宗方濟各。圖／朝天宮提供
北港朝天宮董事長蔡咏鍀帶著台灣媽祖金神像和媽祖信仰書冊準備送給教宗方濟各。圖／朝天宮提供

北港朝天宮 媽祖 教宗

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