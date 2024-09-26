嘉義大埔藍色公路打造友善接駁車廂 要拚金氏世界紀錄

嘉義縣大埔鄉公所獲交通部觀光署補助1.5億元，執行大埔藍色公路遊憩廊帶計畫，工程串聯大埔水陸3大亮點，包含琴鷹薈館、曾文水庫碼頭友善環境改善工程、賞鷹平台新建工程，還打造特殊接駁車廂，每車設有1個輪椅座位，未來將申請金氏世界紀錄。

大埔鄉公所表示，藍色公路遊憩廊帶今年改善既有遊客服務設施，設置首座無障礙及水岸接駁設施，打造全新的等候空間及浮動碼頭，無障礙設施每趟可接駁24人，包括1個輪椅座位，減少行動不便者負擔，且接駁廂體設計工法特殊，未來將申請金氏世界紀錄。

鄉長吳明勳說，水路行經山豬島、飛鷹獵食區、峽谷音樂會等必賞景點，沿途山水一色、十里畫廊，水路中途站賞鷹浮動平台可停靠2艘遊艇，且平台能同時容納約200人，遊客停等休憩可近距離賞鷹，也是觀夕陽頭等席，夜間還可欣賞音樂會或燈光秀。

藍色公路起始站琴鷹薈館為3層樓建築物，入口廣場可提供市集及公開露天活動，1樓為農產品展售區、輕食餐飲休憩區，2樓是小提琴故事館、辦公室，室外樓梯可連接各層空間，也可遠眺優美風景，3樓則規畫多功能展演室、培訓教室、品牌孵化中心。