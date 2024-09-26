民雄分局獲贈20組攜帶型警示燈節能 員警也免吸廢氣
嘉義縣警察局民雄分局近日獲贈20組攜帶型警示燈，讓同仁執行臨檢時巡邏車不必再怠速運作開警示燈，除節能省碳，也避免執勤員警一直吸廢氣，危害健康。
民雄分局今天發布新聞稿表示，近日獲啟坤股份有限公司捐贈20組攜帶型警示燈，幫助警方進行臨檢，維護治安。
民雄分局長吳俊德表示，員警執行路檢守望勤務時，因須巡邏車怠速運作以供給警示燈所需電量，致路檢同仁吸入車輛所排放廢氣，除影響身體健康，也造成油耗及環境汙染。
吳俊德說，啟用攜帶型警示燈後，節能省碳，還可保障執勤同仁健康及安全。
民雄分局告訴中央社記者，嘉縣警局目前只分發2支攜帶型警示燈給各分局，實在不敷使用，夜間臨檢都必須出動10~20輛警車，所以之前大部分警車都要怠速運作開警示燈，有了這20支警示燈，警車就可熄火，不用排廢氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言