嘉縣「跨性別教師」黃明真榮獲師鐸獎 國中小同窗大讚她勇敢做自己

「跨越性別的牆！」嘉義縣私立協同高中數學老師黃明真任教38年，明年2月退休，榮獲師鐸獎，昨今日分別獲縣長翁章梁、賴清德總統頒獎表揚，黃明真是跨性別者，從「男」教師變「女」教師，獲獎親友、國中小同窗大讚她勇敢做自己，優越教師，桃李滿天下。

2015年5月，協同中學教師黃明真與台中一中教師曾愷芯，兩人從「男」教師變「女」教師，同台在嘉義市社區大學座談，分享從「他們」變「她們」的心路歷程，聽眾為她們「勇敢做自己」喝采鼓勵。

黃明真教數學，17年前完成變性手術成為女性，更改身分證名字性別；「我從小就覺得長在不屬於自己身體裡！」黃明真說，他年輕就想女裝打扮，害怕被發現一直壓抑變性想法，直到40多歲取得家人支持，接受變性手術，變性過程長達8年，服賀爾蒙還接受精神科醫師評估。

「動手術前1天我怕回不來了，我很幸運，父親付變性手術費」，她說，選擇性別是人的基本權利，變性才活出自我，變性身分，因學生為維護他工作權投訴媒體曝光，他不敢回家躲媒體1周。

黃明真獲獎受訪說，在教學生涯中與學生互動、教學相長、亦師亦友，看到學生的成長、成功，是她最快樂的事情。

黃明真就讀國中蔡姓班長說，黃明真求學過程，看不出她有跨性別的傾向，與同學相處融洽，男同學都將她當相同性別兄弟，黃明真升讀高中讀書優秀，大學考取國立名校， 畢業當老師後手術變性改名字，與同學少連絡，感佩她勇敢做自己，退休前還榮獲師鐸獎。