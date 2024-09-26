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「桃城拾憶九久」 嘉義市府6支箭打造失智友善城市

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府結合失智共照中心及據點，上午在長青園舉辦「桃城拾憶九久」活動，市長黃敏惠與來賓觀賞大讚。記者魯永明／攝影
嘉義市府結合失智共照中心及據點，上午在長青園舉辦「桃城拾憶九久」活動，市長黃敏惠與來賓觀賞大讚。記者魯永明／攝影

9月失智月，嘉義市府結合失智共照中心及據點，上午在長青園舉辦「桃城（舊嘉義地名）拾憶九久（拾回記憶久久）」活動，表演的80名失智患者，最年長95歲、最年輕44歲（年輕型失智患者），還有坐著輪椅長輩，透過表演表達感恩，市長黃敏惠與來賓觀賞大讚，場面熱鬧溫馨。

黃敏惠說明打造失智友善城市6支箭：憶居宅極便、憶篩醫起來、診間關懷支持、年輕型失智症者支持團體、定點定時法律諮詢服務、制定失智友善環境指引。呼籲照顧者學習「愛自己」、不要自己承擔所有照顧的責任，接納自己照顧中的不完美，當需要幫助時，可以向外求助與尋求資源，讓自己有放鬆喘息時間，才能將疲憊轉化成持續照顧的量能。

黃敏惠表示，嘉市2003年成為行政院「建構長期照護體系先導計畫」實驗社區，2011年成為全國高齡友善城市，透過憶城為嘉6支箭建構失智友善城市、提供足夠醫療資源協助，法律諮詢顧問，跨局處藉科技、團體、社區輔助，打造更完善照顧網。

衛福部最新公布資料，65歲以上長者失智症盛行率7.99%，目前失智症人口超過37萬人、嘉市約4000人，為照顧失智鄉親，全國首創依4段7級建構失智防治照護網絡，讓鄉親不要得病，就算生病趕快早期發現、早期治療，即使到中度階段，也藉各項避免病況惡化措施維持生活自理，最後階段有尊嚴走完人生最後里程。

黃敏惠感謝嘉基主任陳誠仁、聖馬爾定醫院主任蔡育泰帶領的失智共照團隊，協助建置友善社區、職場及培育守護天使，截至8月底服務2 634名失智鄉親，培訓失智專業人才及輔導6家失智據點。嘉市提供27項長照服務資源協助家屬，減輕照顧壓力，歡迎洽詢長照專線1966。

嘉義市府結合失智共照中心及據點，上午在長青園舉辦「桃城拾憶九久」活動，表演的80名失智患者，最年長95歲、最年輕44歲（年輕型失智患者），還有坐著輪椅長輩。記者魯永明／攝影
嘉義市府結合失智共照中心及據點，上午在長青園舉辦「桃城拾憶九久」活動，表演的80名失智患者，最年長95歲、最年輕44歲（年輕型失智患者），還有坐著輪椅長輩。記者魯永明／攝影
嘉義市府結合失智共照中心及據點，上午在長青園舉辦「桃城拾憶九久」活動，表演的80名失智患者，最年長95歲、最年輕44歲（年輕型失智患者），還有坐著輪椅長輩。記者魯永明／攝影
嘉義市府結合失智共照中心及據點，上午在長青園舉辦「桃城拾憶九久」活動，表演的80名失智患者，最年長95歲、最年輕44歲（年輕型失智患者），還有坐著輪椅長輩。記者魯永明／攝影
嘉義市府結合失智共照中心及據點，上午在長青園舉辦「桃城拾憶九久」活動，市長黃敏惠與來賓觀賞大讚。記者魯永明／攝影
嘉義市府結合失智共照中心及據點，上午在長青園舉辦「桃城拾憶九久」活動，市長黃敏惠與來賓觀賞大讚。記者魯永明／攝影
嘉義市府結合失智共照中心及據點，上午在長青園舉辦「桃城拾憶九久」活動，市長黃敏惠與來賓觀賞大讚。記者魯永明／攝影
嘉義市府結合失智共照中心及據點，上午在長青園舉辦「桃城拾憶九久」活動，市長黃敏惠與來賓觀賞大讚。記者魯永明／攝影

失智症 患者 黃敏惠

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