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勞動部南分署台南好時光靚市集 20萬400項好禮讓你抽

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署9月28日下午在台南藍晒圖文創園區舉辦「好時光靚市集 雲嘉南漫慢食」活動，有總價值超過20萬元的集點抽獎。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署9月28日下午在台南藍晒圖文創園區舉辦「好時光靚市集 雲嘉南漫慢食」活動，有總價值超過20萬元的集點抽獎。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署9月28日下午在台南藍晒圖文創園區舉辦「好時光靚市集 雲嘉南漫慢食」活動，集結34家受輔導單位，將特色美食、農產品、職人手藝、特色遊程一次呈現，還有總價值超過20萬元的集點抽獎活動，好禮400多項，等你來拿。

雲嘉南分署表示， 市集現場販售米啤酒、爆米花、蝦酥、醬拌麵線、烏魚子牛軋糖、甜酒釀、千層蛋糕、滷味、日式刨冰等多樣美食，均由多元培力計畫與微型創業鳳凰計畫輔導單位提供。除美食外，還有獨特工藝作品與近10種體驗活動，如手工山豬擺飾、療癒石頭點點畫、彩繪陀螺、陶藝、平安龜吊飾、口罩鍊、飲料提袋等。

分署長劉邦棟說，為創造弱勢族群在地就業機會與促進地方產業發展，勞動部長期推動「多元就業開發方案」、「培力就業計畫」成果豐碩，迄今已補助雲嘉南近2千個就業計畫、創造逾1.3萬個就業機會。

好時光·靚市集」活動如年度成果發表會，讓多元培力單位、鳳凰商家在農產品、工藝傳承、觀光旅遊等面向都獲得提升，透過年度大型市集，規畫全天候舞台表演，包括熱舞、魔術、樂團、火舞，以及集點抽萬元獎品、免費試吃、限量打卡好禮、限量早鳥禮及台灣茶文化體驗等，要讓民眾買得愉快也玩得開心。

市集活動時間28日下午2時至晚上7時，現場準備逾400項好禮，總價值超過20萬元，9月28日當天每消費滿100元即獲得1點，集滿6點可轉好禮扭蛋，集滿12點可兌換大禮抽獎券，人人都有機會抽到Panasonic沙發按摩椅、carscam電動輔助自行車、象印IH電子鍋等精美好禮。詳情可上「好時光靚市集」官網（https://www.besttimemarket.com），或追蹤「好時光靚市集」粉專（https://www.facebook.com/yctmepp）。

勞動部 美食

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