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注意改道！府城迓媽祖周末登場 台南市舊城區連2天遶境

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南400甲辰年府城迎媽祖9月28、29日登場，交通局提醒提早避開。圖／台南市交通局提供
台南400甲辰年府城迎媽祖9月28、29日登場，交通局提醒提早避開。圖／台南市交通局提供

台南400甲辰年府城迎媽祖9月28、29日登場，遶境隊伍將於中西區、東區、南區、北區行走，台南市政府交通局請市民朋友提早規劃替代路線，避開可能擁擠路段，節省旅行時間。

交通局表示，遶境路線第1天於中西區、東區、南區，第2天於中西區及北區，屆時將影響道路車流行經，請來往南北的民眾可預先改道南門路、中華西路（台17線）及金華路(台17甲線)，來往東西向民眾多利用成功路、府前路（市道182線）及中華東路、中華南路，行經周邊請減速慢行，依照現場警、義交人員指揮，交通局也將持續監控道路交通狀況。

本週末尚有多項活動舉行，中西區進學國小內有「2024年第21屆全國脊髓損傷者運動大會」，永康區市立圖書館舉辦「BOOK能的任務~2024有何不可野餐趴」，周邊康橋大道、東橋六街、東橋八街、東橋九路將禁止通行；柳營區吳晉淮紀念音樂館舉辦「2024吳晉淮紀念音樂會」，周邊的界和路禁止通行。

交通局長王銘德表示，交通局將於大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，針對本市其他重要路段進行車流量監控，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略。

局長王銘德提醒，民眾可先查詢活動路段及相關交通管制，預先規劃路線避開可能壅塞路段，經過活動路段請慢行、注意行車安全，想要參與活動的民眾則建議多使用大眾運輸系統，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，請尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。

台南 遶境 音樂會

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