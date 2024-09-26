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台南特殊的中繼空間「蕃薯崎」廢不掉 以物易物拉近你我生活

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區有個特殊中繼空間蕃薯崎，今年改造成「以物易物」生活展覽空間。圖／中西區公所提供
台南市中西區有個特殊中繼空間蕃薯崎，今年改造成「以物易物」生活展覽空間。圖／中西區公所提供

藝術家蔡佩烜在台南推動「蕃薯崎1625中繼空間」實地行動展覽計畫，今年邁入第4年，延續過往風格，過渡型改造蕃薯崎計畫道路兩側荒廢房舍，使用鷹架做空間結構，並以彈性鬆緊帶編織出「台南色彩」的互動式「以物易物」生活展覽空間，「蕃薯崎市場」27日起歡迎大家來交換閒置物品。

中西區公所表示，此展覽在營造鄰里間的物品供需交換，並鼓勵社區居民、店家、市民朋友攜帶家中閒置物品，讓這些物品在他人手中獲得新價值，展現人與人、人與物之間的深層互動，促進社區的生活連結，透過「以物易物」活動拉近你我之間的生活！

9 月27日周五上午10點30分的「交關日」開展活動，邀請TASO台灣藝術家交響樂團執行長呂景民長演出，將大家耳熟能詳的歌曲，如江蕙「酒後的心聲」等，以卡拉OK與大小提琴結合，讓在地居民享受音樂廳級的藝術體驗。以物易物活動將持續到10月19日，未交換出去的物品將捐贈給勵馨基金會，助力公益。

南市中西區歷史街區民權路2段64巷蕃薯崎小巷弄裡，有條70多年前規畫的道路，因沒開闢，環境已變遷，成為特殊的「中繼空間」，蔡佩烜申請社造，結合藝術家、大學生注入創新與活力。

南市有許多巷弄，在縣市合併之初，沒有關注到，但也出現許多巷弄老房子陸續被拆除、破壞的問題，文化團體籲請保存及重視，因此有歷史街區振興自治條例的制訂，並且廢除了23條巷弄，讓老屋得以保存，而這些巷弄老房子，在民眾自發性修復下，許多巷弄已成為景點。

不過，民權路蕃薯崎巷弄建築線已畫，民眾等著蓋房子，涉及到財產權問題，沒法廢掉，成為特殊的中繼空間。但也希望藉由「蕃薯崎1625中繼空間」實地行動展覽計畫，在開闢和保有之間，找到都市開發新方法。

台南市中西區有個特殊中繼空間蕃薯崎，今年改造成「以物易物」生活展覽空間。圖／中西區公所提供
台南市中西區有個特殊中繼空間蕃薯崎，今年改造成「以物易物」生活展覽空間。圖／中西區公所提供
台南市中西區有個特殊中繼空間蕃薯崎，今年改造成「以物易物」生活展覽空間。圖／中西區公所提供
台南市中西區有個特殊中繼空間蕃薯崎，今年改造成「以物易物」生活展覽空間。圖／中西區公所提供

台南 房子 藝術家

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