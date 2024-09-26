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嘉義市定古蹟阿里山林鐵北門驛整修完工 委由雄獅營運用途曝
林保署阿里山林鐵及文化資產管理處編列預算2600萬元，去年3月整修嘉義市定古蹟北門驛，經1年半整修完工，林鐵風災中斷15年恢復全線通車，林鐵文資處將北門驛、「福森號」、「栩悅號」觀光列車一併公開標租，委由雄獅旅行社營運，近期完成工程驗收後，將點交雄獅提報「北門驛古蹟管理維護計畫」，經嘉市文化局同意後，提供餐飲旅運服務及販售主題遊程。
林鐵文資處說，市定古蹟「北門驛」因有木結構遭蟲蛀、牆面油漆剝落等情況，去年3月20日施工整修，9月13日完工，目前辦理驗收作業。北門驛、福森號、栩悅號一併公開標租，委由雄獅旅行社營運，去年2月20日簽約，履約期間6年，營運績效良好得優先續約3年。
完成工程驗收作業後，將點交雄獅提報「北門驛古蹟管理維護計畫」，經嘉市文化局同意後，提供餐飲旅運服務及販售主題遊程。施工期間，觀光列車暫停旅客在此上下車，整修完工後，福森號、栩悅號列車將恢復停靠，北門驛加入營運，完成阿里山林鐵觀光遊車遊程最後一塊拼圖。
北門驛在阿里山鐵路興建時期已經存在，估計建造於1910至1912年間，1998年5月16日不幸發生大火，所幸只燒毀右側40%，以原有建材「紅檜」整修；1999年921大地震曾一度受損，又再次編列預算維修，成為今日風貌，為阿里山鐵路四大木造車站之一，建造至今逾百年歷史。
林鐵文資處打造觀光列車福森號、栩悅號，委託雄獅旅遊經營鐵道遊程6年，相較定期列車只有廣播與導覽員解說，食宿需自理，觀光列車含食宿、導覽、森林音樂會等行程，有更細膩五感體驗，乘車舒適度較佳，是阿里山深度旅遊的新選擇，7月底受強颱凱米影響交通中斷1個月修復，恢復營運。
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