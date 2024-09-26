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台南民宿成長翻倍 議員憂惡性競爭

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市民宿蓬勃發展，截至目前全市646間2479房。圖為舊城區的民宿。記者吳淑玲／攝影
台南市民宿蓬勃發展，截至目前全市646間2479房。圖為舊城區的民宿。記者吳淑玲／攝影

台南觀光業興盛，民宿數量5年來成長1倍，去年民宿營業額更是六都之冠，昨有議員質詢要求注意是否飽和，別變惡性競爭，且「國旅負面聲量」台南竟被列前3名，要求重視及檢討。市府回應，未來合理範圍內管理客房數成長。

台南縣、市合併之前，僅有南縣部分地區有合法經營的民宿，南市區則無，市府2016年畫定市區內「台南雙城觀光地區」可開放民宿設立，便開始快速成長，原市區2017年僅有6家合法民宿、截至目前513間1898房；若以全台南來看，2019年共323間民宿，截至昨天共達646間2479房，去年營業額破3億元，民宿早已是台南特色，假日常一房難求。

觀旅局昨在議會定期會業務報告，市議員王家貞說，台南民宿業發展令人驚嘆，對高產值表達肯定，但要注意趨勢，民宿會否達到的飽和點？應給予更具體更有效的規範，不要到最後變成惡性競爭。

南市民宿文化發展協會理事長周榮棠說，在地民宿業者努力下已擦亮金字招牌，未來市場看好，公部門對民宿總量管制恐衍生其他問題，南市的城市文化自帶旅遊魅力，1家民宿平均才約5間房，假日還供不應求，應是把餅做大，把觀光資源帶進來，用公約及教育維護民宿品質。

觀旅局長林國華說，台南有民宿公約和標章以維護民宿品質，在畫設雙城觀光地區、府城歷史街區後，與台南觀光產生共伴效應，民宿家數及房數持續增加，原觀光地區的民宿客房需求樂觀值為2022年達1141房，現已超越，未來會在合理範圍內持續進行客房數成長管理。

另，市議員李宗霖指出，日前有網站發布國旅負面聲量縣市排名，前3名分別為屏東縣、高雄、台南，應注意可能是「資訊戰」一環，市府務必深入了解南市觀旅宿相關業者是否受到衝擊、適時闢謠澄清、主動做真實旅客意見調查，提升正面形象。

林國華回應，各縣市報到觀光署的國旅數字不同，觀光署也認為該數據不具個別縣市的比較性，至於來台南的旅客，10月會開始正式調查。

台南 國旅 民宿

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