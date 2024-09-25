台南美術館被升格「國家級」南市文化局：正常運行

針對台南市美術館2館身為行政法人體制，卻「升格」成為「國家級」的台南國家美術館，引發美術界議論，不少南市議員今也在議會質詢關心，對此，南市文化局長謝仕淵強調，南美館行政法人完全不變正常運行，人事任用與財務依然獨立。

文化局指出，台南市美術館2館為台南核心區亮眼地標之一，文化部選定2館為台南國家美術館館址，明年3月先成立籌備處，並引入中央館舍資源，依照文化部現有規畫，未來會依照「中央行政機關組織基準法」規定成立，行政法人南美館會持續維持獨立營運。

文化局指出，南美館行政法人董事長目前由副市長趙卿惠擔任，確保在市府每年經費挹注的穩定性，更強化市府與美術館間橫向良好溝通協調；南美館董監事6成以上均為各專業人士，南美館2館提供中央作為國家美術館更是經董事會同意，非任何人可一手操作。

文化局也說，設立國家級近現代美術館一直是文化部政策，且透過《重建台灣藝術史1.0計畫》，7年以來帶動順天美術館典藏歸鄉、實質完成蒐藏867件台灣前輩藝術家作品，徵集超過9萬件檔案史料，修復超過8000件作品、文物、史料，出版456件台灣藝術家影音專輯與專書，成果已足以成立國家近現代美術館。

文化局強調，就法制面而言，南美館作為台南市行政法人，即便在台南國家美術館成立後，也不會變成中央的行政法人，會與台南國家美術館並行，並無所謂升不升格疑義，且透過地方與中央合作，資源整合分享，免於重新建館耗費經費及時間，兩館暨獨立又合作，創造雙贏。