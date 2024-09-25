推廣「鹹味浪潮」品牌 雲嘉南風管處南科辦市集

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處推廣「鹹味浪潮」新品牌，與南科社區中心合辦市集，今邀請集結10餘家雲嘉南濱海觀光圈業者展出，並結合7輛特色行動餐車，帶來各種特色物產及美食，現場有如小型美食同樂會。

雲嘉南管理處處長許宗民表示，這次為讓在南科工作者更認識雲嘉南濱海旅行氛圍，首次結合南科社區中心辦理市集，讓大家感受體驗版的雲嘉南美食與鹹良好物魅力，也鼓勵家長把握假期時光帶小朋友出門走走，透過數位版「雲嘉南旅遊觀光護照」，享受豐富的旅遊資訊和優惠折扣。

與會的副處長莊名豪指出，這次市集集結了雲嘉南濱海地區商家，包括手工製作的「得意蝦餅」、將軍區春院子特色甜點及唐漢海產行的新鮮美食，以及各式餐點、小吃等，讓南科園區民眾能品嘗到雲嘉南在地好味，後續也將規畫針對南科各企業福委會，推出相關雲嘉南獎勵旅遊及物產團購優惠措施。

更多活動資訊，請密切關注雲嘉南濱海國家風景區FB粉絲專頁「雲嘉南，好好玩!!!」，也歡迎下載數位版「雲嘉南旅遊觀光護照」及參加抽獎活動。