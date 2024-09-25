快訊

外資回來了！狂買大型股 鴻海、台塑、中鋼都擠進前十名

拚新新併股臨會過關！魏寶生喊高標收足委託書 和外資溝通內容英文信曝光

上月遭祝融燒毀拜殿…「泡麵土地公廟」浴火重生 香客湧入大啖泡麵

首批15隻 黑面琵鷺先鋒部隊今抵曾文溪口

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
15隻黑面琵鷺先鋒部隊今天下午抵達曾文溪口十份黑面琵鷺生態保護區，台江處喜迎嬌客，也宣告黑面琵鷺季正式展開。圖／台江國家公園管理處提供
15隻黑面琵鷺先鋒部隊今天下午抵達曾文溪口十份黑面琵鷺生態保護區，台江處喜迎嬌客，也宣告黑面琵鷺季正式展開。圖／台江國家公園管理處提供

時序入秋，台南市曾文溪口十份黑面琵鷺生態保護區今年首批嬌客來了！台江國家公園管理處保育巡查員黃明達今天下午發現15隻度冬的黑面琵鷺先鋒部隊，也宣告黑面琵鷺季正式展開。

台江國家公園管理處表示，保育巡查員黃明達是在今天下午2時6分在文溪口的十份黑面琵鷺生態保護區發現這批先鋒部隊，立即回報，野味候鳥季帶來振奮消息。黑面琵鷺每年接近9月下旬，隨著東北季風一路南下來台度冬，今年全球黑面琵鷺數量普查已有6988隻，來台度冬期是10月至隔年4月。

這段期間，每天上午9點至下午4點30分，黑琵賞鳥亭有安排志工解說，歡迎大家來這裡欣賞風中舞者的美麗英姿。台江處也訂於10月19日於台江處遊客中心前廣場舉辦黑面琵鷺季開幕活動，迎接遠道而來的北方嬌客黑面琵鷺到來。

台江處指出，近年來積極投入生態友善棲地營造，從2020年起，3漁民申請10.8公頃，到今年已增加到42名漁民，超過258公頃，凸顯台江處這幾年的努力，獲得漁民相當大的肯定與認同。

另，還有漁民梁瑞芬主動邀約10幾位在地漁民加入友善棲地夥伴團隊，提供黑面琵鷺來台度冬充分且安心的食源棲地，這是大家辛苦努力累積的成果，台江處後續將持續積極推動，以擴大食源棲地。

台江處呼應聯合國永續發展目標，維護並提升黑面琵鷺保護區及周緣友善棲地生物多樣性，今年結合企業社會責任的導入，分別與明台產物保險、全一電子公司共同簽署「台江國家公園黑面琵鷺棲地治理與企業ESG合作計畫」合作意向書，攜手為提升黑面琵鷺生物多樣性及環境永續發展，共盡心力。

15隻黑面琵鷺先鋒部隊今天下午抵達曾文溪口十份黑面琵鷺生態保護區，台江處喜迎嬌客，也宣告黑面琵鷺季正式展開。圖／台江國家公園管理處提供
15隻黑面琵鷺先鋒部隊今天下午抵達曾文溪口十份黑面琵鷺生態保護區，台江處喜迎嬌客，也宣告黑面琵鷺季正式展開。圖／台江國家公園管理處提供

台江 漁民 黑面琵鷺

延伸閱讀

以色列空襲黎巴嫩南部 真主黨飛彈指揮官身亡

志願役人數創近年新低 多數戰鬥部隊編現比低於八成

顧立雄：無人機將大量交付三軍 部隊編裝將修訂調整

秋冬候鳥季快來了！台江國際級、國家級濕地賞鳥好去處

相關新聞

每票1千元賄選 雲林元長鄉代邱銘煌當選無效確定

雲林縣元長鄉民代表邱銘煌被控前年11月間，經陳姓樁腳以每票1千元向選民買票，一審被判當選無效外，不服上訴，台南高分院今宣...

雲林國慶焰火去哪看？優選攝影作品洩露熱門取景處

今年國慶焰火首度在雲林縣施放，9月13日試放3分鐘，並舉辦攝影徵件活動，共收到50多件作品投稿，最終由評審選出20件優選...

暴紅「巷仔Niau」成台南新吉祥物 10月台灣設計展回歸

台灣文博會掀起「追貓潮」，台南市議員朱正軒今天質詢文化局長謝仕淵，希望文化局及觀旅局能合作，善加利用「巷仔Niau」這個...

推廣「鹹味浪潮」品牌 雲嘉南風管處南科辦市集

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處推廣「鹹味浪潮」新品牌，與南科社區中心合辦市集，今邀請集結10餘家雲嘉南濱海觀光圈...

首批15隻 黑面琵鷺先鋒部隊今抵曾文溪口

時序入秋，台南市曾文溪口十份黑面琵鷺生態保護區今年首批嬌客來了！台江國家公園管理處保育巡查員黃明達今天下午發現15隻度冬...

南市教師節敬師禮金6都最低 教育局：明年調高為600元

教師節快到，教育界在比哪一縣市的福利最好，台南市的敬師禮金是330元，6都中最低，最高的是台北市2千元。台南市教育產業工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。