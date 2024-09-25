首批15隻 黑面琵鷺先鋒部隊今抵曾文溪口
時序入秋，台南市曾文溪口十份黑面琵鷺生態保護區今年首批嬌客來了！台江國家公園管理處保育巡查員黃明達今天下午發現15隻度冬的黑面琵鷺先鋒部隊，也宣告黑面琵鷺季正式展開。
台江國家公園管理處表示，保育巡查員黃明達是在今天下午2時6分在文溪口的十份黑面琵鷺生態保護區發現這批先鋒部隊，立即回報，野味候鳥季帶來振奮消息。黑面琵鷺每年接近9月下旬，隨著東北季風一路南下來台度冬，今年全球黑面琵鷺數量普查已有6988隻，來台度冬期是10月至隔年4月。
這段期間，每天上午9點至下午4點30分，黑琵賞鳥亭有安排志工解說，歡迎大家來這裡欣賞風中舞者的美麗英姿。台江處也訂於10月19日於台江處遊客中心前廣場舉辦黑面琵鷺季開幕活動，迎接遠道而來的北方嬌客黑面琵鷺到來。
台江處指出，近年來積極投入生態友善棲地營造，從2020年起，3漁民申請10.8公頃，到今年已增加到42名漁民，超過258公頃，凸顯台江處這幾年的努力，獲得漁民相當大的肯定與認同。
另，還有漁民梁瑞芬主動邀約10幾位在地漁民加入友善棲地夥伴團隊，提供黑面琵鷺來台度冬充分且安心的食源棲地，這是大家辛苦努力累積的成果，台江處後續將持續積極推動，以擴大食源棲地。
台江處呼應聯合國永續發展目標，維護並提升黑面琵鷺保護區及周緣友善棲地生物多樣性，今年結合企業社會責任的導入，分別與明台產物保險、全一電子公司共同簽署「台江國家公園黑面琵鷺棲地治理與企業ESG合作計畫」合作意向書，攜手為提升黑面琵鷺生物多樣性及環境永續發展，共盡心力。
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