北港朝天宮拜會教宗 贈方濟各逾1兩重黃金媽祖

雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀今天到梵蒂岡拜會天主教教宗方濟各，贈送黃金媽祖神像藝品作為交流紀念，朝天宮希望牽起宗教界友誼的橋梁，為台灣宗教信仰打開世界的一扇門。

蔡咏鍀一行人19日從台灣出發今天抵達梵蒂岡拜會方濟各，準備金媽祖神像及白玉媽祖各一尊送給方濟各作為交流紀念，雙方互動頻頻留下宗教界的歷史畫面。

蔡咏鍀告訴中央社記者，在中華民國宗教與和平協進會協助下，讓此行圓滿；雖然媽祖神像為藝術品，也是象徵性讓「東方聖母」得以進駐梵蒂岡。期待此次為台灣宗教信仰打開世界的一扇門。

蔡咏鍀表示，今年是北港朝天宮建廟330周年，朝天宮積極透過國際參訪傳達媽祖信仰價值，繼年初到美國舊金山、休士頓、紐約遶境，引起僑界信徒的感動與盛大回應。之後，又到日本青森媽祖廟進行交流。

這次更遠赴梵蒂岡與教宗相會，傳遞媽祖信仰中世界和平與善的價值，也讓世界看見北港朝天宮媽祖，引領信仰走向國際的視野與高度。

北港朝天宮說，此次拜會贈與方濟各超過1兩重的黃金媽祖，市值逾新台幣12萬元。