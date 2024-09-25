嘉義柿受颱風影響今年產量減半 首批柿餅明出爐

時序入秋涼意漸起，嘉義縣番路鄉處處結滿黃裡透紅的柿子，農民抓緊時間採收，今年受氣候及颱風影響，產量銳減只剩5成，番路鄉農民傳承多年栽培技術，柿子種類多樣、品質良好，農會的柿餅加工站加緊趕工，經過6天7夜工序製作柿餅，今年首批柿餅將在明天出爐。

有50年栽培柿園經驗的番路鄉農會理事長莊振基說，採用草生栽培園區，施用有機肥料保持土壤活性，柿子顆顆豐碩飽滿；他從小就會幫忙採摘、搬運、清洗及分級柿子，再浸石灰水中脫澀，但隨著競爭果品優勢，台灣柿子榮景不復往年，盼延續代代相傳幸福人情味。

農糧署南區分署長陳立儀昨到番路鄉農會「柿餅加工站」，與農會總幹事趙幸芳一起體驗製作柿餅，精挑嚴選每一顆柿青，採用傳統手作技術揉捻加工，歷經6天7夜工序，才可製作出最精緻天然、Q軟綿密的可口柿餅，預告今年首批柿餅將於9月26日正式出爐。

陳立儀說，番路鄉農會10月12至13日將舉辦「柿子嘉年華」，為國產農產品拓展客源加值，也會辦理食農體驗，帶民眾體驗鮮柿真空脫澀DIY；另也展示「柿與茶」創新產品，提升農產品附加價值，藉由讓消費者親自體驗及品嘗，強化對創新產品知名度與印象。