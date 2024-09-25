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國際認證健康城市 台南市在首爾AFHC大會獲創新發展獎
第10屆西太平洋健康城市聯盟（AFHC）國際研討會暨會員大會今天在韓國首爾揭幕，為期3天，台南市奪得「健康城市創新發展獎」，展現台南健康城市形象。
台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，台南市政府地政局「長勝營區綠意常盛」計畫，獲得國際評審團青睞，脫穎而出。此計畫以環境改造及低開發方式，減少環境擾動、保育陸域生態，維持生物棲地完整性及多樣性，為永續健康城市做出貢獻。
台南市副市長趙卿惠也出席AFHC大會，且和世界衛生組織（WHO）西太平洋地區主任詹姆士（JamesHowlett）同台，分享台南市推動健康城市的成就和未來願景。
趙卿惠在台灣健康城市聯盟舉辦「台灣沙龍」指出，台南市致力於提升市民健康福祉，作為台灣推動健康城市先鋒，成功實現多項健康促進目標，持續強化國際組織合作，推動更完善公共衛生政策。
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