每票1千元賄選 雲林元長鄉代邱銘煌當選無效確定

雲林縣元長鄉民代表邱銘煌被控前年11月間，經陳姓樁腳以每票1千元向選民買票，一審被判當選無效外，不服上訴，台南高分院今宣判，認事證明確，駁回上訴，且不得上訴。另刑事違反選罷法部分，一審認他犯選罷法中交付賄賂處3年8月，正上訴當中。

台南高分院指出，邱為雲林縣各鄉鎮第22屆鄉鎮市民代表選舉元長鄉第3選舉區候選人，並經雲林縣選舉委員會公告為當選人。然而，檢方主張，邱為期選舉能順利當選，與陳姓樁腳共同基於對有投票權人交付賄賂，前年11月初，前往陳住處前，交付3萬元作為選舉賄選資金，以1票1000元代價請陳予以支持，並代為發放給其他選民，尋求支持。檢方認邱買票行賄行為，已構成修正前選罷法中當選無效事由。

台南高分院表示，陳於前年11月16日警詢及同年月24日警詢及偵訊時陳述，就邱交付其現金3萬元，是用以向選民買票指證歷歷。陳且於同年月24日偵訊時，經檢察官再次向陳確認，具結證稱：他確定邱要他以一票1千元去買票。一審審理時陳以證人身分到庭也具結證稱：陳述內容均是據實回答。

台南高分院認為，陳本於自由意志、依據親身經歷所為陳述，且陳與邱彼此間並無仇恨或其他嫌隙，陳自無誣陷邱而自陷偽證罪責可能，認陳於警詢及偵訊時陳述，應屬可信。

且與邱前往陳住處前，交付陳現金3萬元，陳將其中4千元用以作為其自身與戶內有投票權家屬賄賂，及後續陳向許等人買票，要求投票給邱等事實表示不爭執，以及許等人均證稱陳有向他們買票要求投票給邱等情節，均相符合，並有相關人交出賄款經查扣在案可稽。

台南高分院指出，邱確有交付陳現金3萬元，除其中4千元是用以行賄陳及其家屬外，並囑請陳以每票1千元向選民買票事實明確。檢方主張邱有選罷法第99條第1項行為，依修正前選罷法第120條第l項第3款規定，邱當選無效等情，應屬有據，因而駁回邱上訴，不得上訴。