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光織影舞周末加演火舞 周蕙「約定」閉幕北香湖

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市2024光織影舞9月29日閉幕當晚則由美聲歌后周蕙帶來「約定」等膾炙人口作品演出。圖／嘉義市政府提供
嘉義市2024光織影舞9月29日閉幕當晚則由美聲歌后周蕙帶來「約定」等膾炙人口作品演出。圖／嘉義市政府提供

嘉義市光織影舞進入最後倒數周末，市府9月28日本周六加碼演出火舞，隔天閉幕當晚美聲歌后周蕙帶來「約定」等膾炙人口作品演出。

市府觀光新聞處處長張婉芬表示，2024光織影舞即將於29日結束，在這個週末晚間7點，再度邀請「即將成真火舞團」表演，閉幕當天晚間7點邀請美聲歌后周蕙演唱大家耳熟能詳「約定」等膾炙人口歌曲，也期待在「約定」這首歌聲中，與民眾相約2025光織影舞北香湖再相見。

張婉芬表示，市府連續5年，在中秋佳節期間辦理「光織影舞」光影藝術展，年年創新突破，不僅重現北香湖美景，也成功打造中秋節城市IP。今年活動即將進入倒數階段，必看重點包括歷年最大、直徑達7公尺巨型竹編月亮「逐花月影」，結合傳統竹編藝術、花朵與現代光影效果。

至於親子最愛的「烏托邦」，運用夢幻泡泡讓人彷彿置身花朵懷抱；以「李白月下獨酌」為靈感，透過茶壺倒酒的意境，水面映出美麗花朵的「壺光對影」等，循著光走進桃花源，感受如詩如畫的美好。

市府觀光新聞處表示，2024光織影舞9月14日起至9月29日止，每天晚間6點至10點登場，活動期間在「彎月聚星」舞台，皆有定點定時光影秀，9月28、29日週末假日晚間8點則有星光舞會和LED 科技秀等光影演出活動。

主題「花影市集」天天從下午4點開始到晚間10點，超過60間特色店家、風格餐車、花藝植栽及手作文創商品等，周末下午4點30分及5點30分在市集舞台也有街頭藝人表演活動。

嘉義市2024光織影舞 開展以來吸引滿滿人潮。圖／嘉義市政府提供
嘉義市2024光織影舞 開展以來吸引滿滿人潮。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠邀請大家一起來嘉感受真正有光的「光織影舞」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠邀請大家一起來嘉感受真正有光的「光織影舞」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市2024光織影舞 9月28日「即將成真火舞團」加碼演出。圖／嘉義市政府提供
嘉義市2024光織影舞 9月28日「即將成真火舞團」加碼演出。圖／嘉義市政府提供

中秋節 光影 舞台

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