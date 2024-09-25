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嘉市教師節只送賀卡？ 市府：有1500元生日禮券

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
社群平台Threads近來討論各縣市教師節禮物，其中嘉義市送市長卡片引起議論。（中央社）
社群平台Threads近來討論各縣市教師節禮物，其中嘉義市送市長卡片引起議論。（中央社）

教師節來臨，今年全台各縣市政府有發送現金、禮金、禮券或禮品，但嘉義市今年只有市長黃敏惠賀卡1張；嘉義市政府教育處長郭添財說明，市府在教師生日時已發送1500元禮券，明年已編列預算加發600元禮金。

教育處長郭添財說，2016年中央函示教師節敬師金沒有法源依據，從此，許多縣市陸續取消敬師金，每逢教師節前夕改以其他方式發放，嘉義市則改採以生日禮券方式感謝教師辛勞。

郭添財說，既然現今各縣市政府於教師節發放現金、禮金、禮品等，加上各界反映，市府也在明年編列加發600元禮金預算，包括公私立高中職以下含國中小幼兒園之所有教職員工。明年教師除了1500元生日禮券外，還會有600元敬師禮金。不論教師生日禮券或教師禮券，都是給予教師的辛勞慰問，只是名稱不同，平時就應敬師。

不具名某國中教師表示，對教師的尊敬不必特別選在教師節，主要是心意，個人不會特別看重有沒有禮金、禮品，只是看到外縣市有發送，有比較時才有些不平衡。

市議員王浩表示，為使市府照顧教職員的美意可以進一步落實，且兼顧公平性，避免產生縣市差距，嘉義市政府應領先全國，除恢復發放敬師禮券外，將發送的範圍涵蓋嘉義市境內公私立高中職以下（含國中小幼兒園）之所有教職員工。

嘉義市政府今年教師節送給教師賀卡一張，教育處表示，市府是在教師生日時發送1500元禮券。圖／本報資料照片
嘉義市政府今年教師節送給教師賀卡一張，教育處表示，市府是在教師生日時發送1500元禮券。圖／本報資料照片

嘉義 教師節 禮券

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