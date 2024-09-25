搶便宜！台南法拍會10月1日登場 汽機車開放競標未設底價
行政執行署台南分署10月1日上午10點起在2樓拍賣室舉辦動產拍賣會，包括2013年國INNOVA、2019年中華COLT PLUS、2014年中華ZINGER等轎車，山葉、光陽等機車，以及三信商業銀行股份133股等歡迎民眾搶便宜競標。
台南分署指出，這次較吸睛的物件為2013年國瑞INNOVA，1998CC，該車輛滯欠牌照稅5391元、燃料費2萬282元、罰鍰1萬3000元及交通罰鍰4萬8700元，合計8萬7373元，為第一次拍賣，未訂底價。
此外，中華COLT PLUS、中華ZINGER、KIA廂型車、國瑞汽車、三陽汽車，山葉機車、光陽機車、不鏽鋼烘焙烤箱，及三信商銀股份133股等，歡迎民眾競標。自上午9點30分起開始登記，10點起正式競價拍賣。
台南分署提醒，有意參與競標民眾，請民眾於應買前詳細了解拍賣公告上記載，並請記得攜帶國民身分證，交給工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌者，是不能參與競價拍賣。
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