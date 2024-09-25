南市虱目魚產業文化北門區打頭陣 生態小旅行27日起受理報名

2024台南虱目魚產業文化活動將由北門區打頭陣，安排10月5日在北門區開幕，除限量虱目魚丸湯品嘗，安排有漁村文化生態小旅行」及DIY手作藝品活動，27日起可至北門區公所網站報名，每人報名費200元。

南市府農業局表示，今年虱目魚系列活動仍在5處虱目魚主要產區辦理分別是，10月5日北門水晶教堂–「思慕400 台南家魚」、19日學甲華宗公園–「學呷．虱情蜜魚」、20日七股遊客中心–「虱藏美味」、26日將軍鯤鯓鯤溟里聯合活動中心–「朝虱目饗 i在將軍」、27日安南四草大眾廟「成功虱目情．快樂四草行」。

北門區公所表示，活動當天除安排漁村文化生態小旅行、DIY手作藝品活動及邀請北門區國中小學小朋友才藝表演外，公所更贈送民眾虱目魚丸湯、虱目魚肉嗲、小農市集商品兌換券等，並辦理競標漁產品活動及多項隱藏版彩蛋。

北門區長張政郎說，2024「漁村文化生態小旅行」及「DIY手作藝品活動」，自9月27日上午10時至10月2日下午4時受理報名，額滿截止，報名費每人200元，欲者請上北門區公所網站線上報名。