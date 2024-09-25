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睽違6年 台南「南瀛國際民俗藝術節」重磅回歸

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
「南瀛國際民俗藝術節」即將重磅回歸，將於10月5日率先踩街大遊行、6日於南瀛綠都心盛大開幕。圖／取自台南市政府
「南瀛國際民俗藝術節」即將重磅回歸，將於10月5日率先踩街大遊行、6日於南瀛綠都心盛大開幕。圖／取自台南市政府

「南瀛國際民俗藝術節」即將重磅回歸，將於10月5日率先踩街大遊行、6日於南瀛綠都心盛大開幕，屆時將有來自5大洲、18國21個國際團隊帶來26場精湛演出．並在10月13日閉幕，為期一週的活動精彩可期。

台南市長黃偉哲24日於市政會議表示．藉由南瀛國際民俗藝術節，除了讓民眾欣賞優質展演，也希望同步做好國民外交，以及城市與國際交流。

台南市文化局指出，「南瀛國際民俗藝術節」自1996年起每2年辦理一次，是全國歷史最悠久的國際民俗藝術節。過去6年因疫情影響，連續2屆停辦或僅邀請國內團隊參與。今年將有18國21個國際團隊來台，透過巡迴演出、文化體驗、推廣交流等方式，將國際文化藝術帶入市民生活，同時也將深入了解台南在地文化，可說是台南400核心精神「一起台南，世界交陪」最具體的展現。

文化局補充，屆時將有來自亞太、歐洲、拉丁美洲及加勒比海、非洲等5大洲，總共集結36個國內外優秀表演團隊，同時還有47組友誼單位共襄盛舉。精彩亮點包括「日本秋田竿燈祭」，「巴拉圭雷科維舞團」，「智利邁伊瓦舞團」；「拉脫維亞里果民俗舞團」，錯過可惜。

屆時也將規劃推廣演出，演出地點包括白河榮民之家、永春護理之家、新化啟聰學校、瑞復益智中心等；同時，也在新營文化中心辦理3場藝文工作坊；另外，推出4場藝陣交流，演出團隊將與左鎮國小、楠西國小、安平國中、六甲恆安宮等單位舞樂會友，將台南在地及台灣文化推廣至國際。

聚傳媒

台南 文化局 藝術節 黃偉哲

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