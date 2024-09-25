聽新聞
0:00 / 0:00
雲林國慶焰火去哪看？優選攝影作品洩露熱門取景處
今年國慶焰火首度在雲林縣施放，9月13日試放3分鐘，並舉辦攝影徵件活動，共收到50多件作品投稿，最終由評審選出20件優選作品，取得作者授權，將用於國慶焰火活動宣傳，獲選作品中拍攝地點有虎尾天后宮、三和國小、吳厝橋、高鐵特定區停車場等處，可供民眾國慶當天觀賞參考。
國慶焰火本月13日試放，縣府規畫11處觀賞點，吸引許多民眾觀賞，縣府估計試放現場湧入近4萬人，不僅施放所在地虎尾鎮可輕易看到璀璨焰火，就連古坑山區、二崙鄉、崙背鄉，甚至鄰近嘉義市都有民眾看見焰火。
縣府在網路上舉辦試放焰火攝影徵件活動，作品入選可獲得紀念polo衫及神祕國慶紀念品，活動有50多件作品投稿，當中有民眾使用他人拍攝作品投稿，已被剔除，最終由專業攝影評審選出20件優選作品，將用於國慶焰火活動宣傳，入選作品將公布在國慶焰火官網。
雲林縣國慶焰火活動籌備辦公室總幹事蘇建蒼表示，獲選作品中，以在虎尾天后宮附近高樓取景最多，有作品將天后宮巧妙入鏡，因試放當晚有虎尾夜市，部分作品也以此取景，也有作品在三和國小附近取景，讓焰火與雲禾大橋同時入鏡，也有多張作品在高鐵特定區取景，可供民眾國慶當日觀賞、拍攝參考，不用到會場人擠人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言