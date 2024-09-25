雲林國慶焰火去哪看？優選攝影作品洩露熱門取景處

今年國慶焰火首度在雲林縣施放，9月13日試放3分鐘，並舉辦攝影徵件活動，共收到50多件作品投稿，最終由評審選出20件優選作品，取得作者授權，將用於國慶焰火活動宣傳，獲選作品中拍攝地點有虎尾天后宮、三和國小、吳厝橋、高鐵特定區停車場等處，可供民眾國慶當天觀賞參考。

國慶焰火本月13日試放，縣府規畫11處觀賞點，吸引許多民眾觀賞，縣府估計試放現場湧入近4萬人，不僅施放所在地虎尾鎮可輕易看到璀璨焰火，就連古坑山區、二崙鄉、崙背鄉，甚至鄰近嘉義市都有民眾看見焰火。

縣府在網路上舉辦試放焰火攝影徵件活動，作品入選可獲得紀念polo衫及神祕國慶紀念品，活動有50多件作品投稿，當中有民眾使用他人拍攝作品投稿，已被剔除，最終由專業攝影評審選出20件優選作品，將用於國慶焰火活動宣傳，入選作品將公布在國慶焰火官網。