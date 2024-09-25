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台南再增2個低碳永續家園銀級認證 數量全國第一

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
環境部「低碳永續家園評等推動計畫」成績揭曉，台南市善化區溪美里取得銀級認證。圖／南市環保局提供
環境部「低碳永續家園評等推動計畫」成績揭曉，台南市善化區溪美里取得銀級認證。圖／南市環保局提供

環境部「低碳永續家園評等推動計畫」成績揭曉，台南市推動低碳永續家園再獲肯定，南區國宅里、善化區溪美里取得銀級認證，另有16個里及後壁區、新市區獲銅級認證。環保局表示，有6個行政區和14個行政里獲得銀級認證，數量全國最多。

原為銅級的南區國宅里今年升級為銀級，社區發展協會成立了種子博物館，更利用廢棄物品作為台灣原生種子的收納容器，推廣自然保育與綠美化。善化區溪美里則組織了專業團隊，打造低碳永續社區，並以華瑞生態園區為重點，規畫兼具環境教育、防災滯洪與休憩功能的場所。

環保局指出，環境部辦理的「低碳永續家園評等推動計畫」分為行政里、行政區及縣市3個層級，最高等級為銀級認證。南市迄今已有3個行政區和64個行政里獲得銅級認證，另有6個行政區和14個行政里獲得銀級認證，銀級認證數量全國最多。將持續輔導社區參與認證，預計年底前再增加大內區、中西區2個銅級認證區及4個銅級認證里，推動緊扣社區發展的低碳行動，加速邁向淨零城市。

環保局表示，南市長期致力於推廣低碳家園，結合社區力量推動環境綠化、節能減碳、資源循環、低碳運輸、淨零生活及永續調適等措施，間接減少溫室氣體排放，實現永續雙贏。

新獲銅級認證的里有大內區大內里、頭社里；中西區郡王里、淺草里；六甲區菁埔里，安南區城西里、媽祖宮里；佳里區安西里，東區和平里、龍山里；新化區東榮里、豐榮里；新市區豐華里、新營區忠政里、南紙里、西區密枝里。

環境部「低碳永續家園評等推動計畫」成績揭曉，台南市南區國宅里取得銀級認證。圖／南市環保局提供
環境部「低碳永續家園評等推動計畫」成績揭曉，台南市南區國宅里取得銀級認證。圖／南市環保局提供

低碳 永續 環保局

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