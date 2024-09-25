市定古蹟串聯 台南市美術館將併原嘉南大圳組合事務所

台南市美術館二館將改制為台南國家美術館，台南美術館要何去何從引起議員關切？議員陳怡珍指未來台南市美術館如何依靠一館營運支撐？需要文化局及相關團隊發揮智慧；議員沈震東指外界傳聞市府要斥資數億元買下對面的農水署嘉南管理處是否為真，文化局說，依行政院協調應該會以機關撥用方式。

陳怡珍上午在議會質詢時指出，文化部在今年9月12日於行政院會後記者會表示，台南國家美術館確定在明年3月25日開館，未來會以台灣藝術史，尤其是近現代前輩藝術家作品為主。

陳怡珍指出，未來台南美術館二館改歸中央營運，一館將搭配對面農水署嘉南管理處場域，結合在地特色發展來規劃。但台南市美術館能做到全國自籌款最高這樣優秀的成績，二館的表現功不可沒，希望市府能針對原有的人員做出妥善的編制規劃。

文化局長謝仕淵表示，美術館2館收歸國有，未來由中央資源挹注，是希望能帶動台南整體文化藝術發展。期許1館能維持繼續營運，並成為推動台南市美術策展研究及教育的地方平台。美術館2館轉型升格為台南國家美術館還有一段籌備期，需點交財產及人事準備，尚需團隊同仁的前置作業協助，短時間內不會有編制改變。

沈震東質詢時指外界傳出台南市美術館要併對面的農水署嘉南管理處，市府要斥資好幾億元買下來；謝仕淵說，行政院協調應該是以公務機關撥用方式取得空間，至於農水署嘉南管理處還有辦公人員，會在附近找適合的地點讓人員進駐。

台南美術館為市定古蹟原台南警察署，與林百貨同為梅澤捨次郎所設計；農水署嘉南管理處為原嘉南農田水利會，前身是日治時期原嘉南大圳組合事務所，均為市定古蹟。