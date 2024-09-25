宇宙人率17組藝人、16組在地青年 10月引爆雲嘉嘉青春舞台
嘉義市政府「有事青年節」今年活動將延續以往的熱情與創意，並從10月10日到10月20日擴大舉辦11天，邀請樂團宇宙人領軍金曲獎團隊17組藝人搭配16組在地青年，看樂團、嘻哈、舞蹈引爆雲嘉嘉最大青春舞台。
嘉義市政府智慧科技處表示，邁入第4屆「有事青年節」其中「Beats in Bloom節奏狂潮」系列演出，由宇宙人及金曲獎團隊領軍超過30組演出團隊，分別於「Youth Beats」由12組專業演出團隊及16組在地青年社團展演輪番上陣，以及「Blooming Beats」晚會邀請5組重磅卡司隆重登場。以表演為媒介，鼓勵青年們在舞台上綻放無限能量，表現自我。
智慧科技處表示，這場雲嘉嘉最大青春舞台有自在地的青春展演，並邀請知名藝人包含貝克小姐、公館青少年GGteens、Control T、Theseus 忒修斯等，並攜手地方優秀青年創作團隊，如築夢者、Flag復雷閣動態藝術工作室、柏青哥PACHINKO！等，展現多元的表演風貌。除了主流樂團及舞蹈演出，本次活動更規劃了嘻哈及DJ電音演出，透過創意與協作，讓年輕人在這片舞台上釋放屬於自己的青春節奏。
「Blooming Beats」晚會邀請5組超狂卡司兼具實力及人氣的眾多大咖歌手共襄盛舉，率先登場的是曾入圍金曲獎最佳新人的新生代創作歌手李浩瑋 Howard Lee、網路高人氣以創作翻唱歌曲和製作影片聞名的163braces、海豚刑警及好樂團也將現身，活動最後壓軸登場的是榮獲第34屆金曲最佳樂團實力派樂團宇宙人。
「Blooming Beats」晚會將於10月19日（周六）晚上6點到9點半在嘉義市中央廣場舉行，這場音樂派對不僅邀請了眾多知名藝人，也期待匯聚所有熱愛音樂與創意的青年，沉浸在音樂與青春的狂熱之中，釋放屬於年輕世代的無限能量。通過這次活動展示城市的實驗特質，鼓勵青年勇於嘗試、獨立思考與發揮創造力。以有事青年節為核心，系列演出匯聚了「Youth Beats」的青春精神及「Blooming Beats」的有事能量，在嘉義掀起「節奏狂潮」的巨大能量，跟著眾多明星一起在嘉義青春交會。
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