嘉義縣消防局斥資3億元 成立災害應變中心三合一大樓

嘉義縣消防局新建災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心大樓，將斥資3.03億元在朴子市祥和一路西段興建3層樓辦公大樓，行政院主任秘書黃駿逸、消防署長蕭煥章今天參加動土典禮，焚香祭拜持金鏟動土，工期預計2年，盼趕在2026年中完工，強化災害應變能力。

縣長翁章梁說，新建工程經費3.03億元，包括內政部消防署補助前瞻計畫經費1.9億元，嘉義縣政府自籌款1.13億元，預計興建3層樓辦公大樓，總樓地板面積共4520平方公尺；除了消防設備、場地改善，近年也增加消防人力，未來10年將增加284名消防人員。

黃駿逸表示，中央近年透過前瞻計畫、一般性補助款，整建義竹、民雄、大埔、新港等4個消防分隊廳舍，也改善祥和、布袋、新港、奮起湖、中埔、番路及梅山等7個消防分隊設施，再加上補助1.9億元新建三合一大樓動土，近年共補助嘉義縣3.37億元完善消防建設。

嘉義縣消防局表示，災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心大樓是三合一大樓，北側一樓是防災教育館、二樓以上是災害應變中心及勤務指揮中心，西側則是特搜大隊駐地空間，隨著極端氣候變化，災害挑戰愈加複雜，完善消防設備及量能，應對各種突發狀況。