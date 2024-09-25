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嘉義縣消防局斥資3億元 成立災害應變中心三合一大樓

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣消防局新建災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心，內政部主任秘書黃駿逸（前排左三）、消防署長蕭煥章（前排左二）、嘉義縣義消總隊長張明達（前排右四）、縣長翁章梁（前排左四）等人今天參加動土典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局新建災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心，內政部主任秘書黃駿逸（前排左三）、消防署長蕭煥章（前排左二）、嘉義縣義消總隊長張明達（前排右四）、縣長翁章梁（前排左四）等人今天參加動土典禮。記者黃于凡／攝影

嘉義縣消防局新建災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心大樓，將斥資3.03億元在朴子市祥和一路西段興建3層樓辦公大樓，行政院主任秘書黃駿逸、消防署長蕭煥章今天參加動土典禮，焚香祭拜持金鏟動土，工期預計2年，盼趕在2026年中完工，強化災害應變能力。

縣長翁章梁說，新建工程經費3.03億元，包括內政部消防署補助前瞻計畫經費1.9億元，嘉義縣政府自籌款1.13億元，預計興建3層樓辦公大樓，總樓地板面積共4520平方公尺；除了消防設備、場地改善，近年也增加消防人力，未來10年將增加284名消防人員。

黃駿逸表示，中央近年透過前瞻計畫、一般性補助款，整建義竹、民雄、大埔、新港等4個消防分隊廳舍，也改善祥和、布袋、新港、奮起湖、中埔、番路及梅山等7個消防分隊設施，再加上補助1.9億元新建三合一大樓動土，近年共補助嘉義縣3.37億元完善消防建設。

嘉義縣消防局表示，災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心大樓是三合一大樓，北側一樓是防災教育館、二樓以上是災害應變中心及勤務指揮中心，西側則是特搜大隊駐地空間，隨著極端氣候變化，災害挑戰愈加複雜，完善消防設備及量能，應對各種突發狀況。

消防署長蕭煥章說，嘉義位處梅山斷層，地震潛勢高，今年921國家防災日演練在嘉義舉辦，有10多個國家、200多個觀察員來台看應變狀況，他對嘉義特搜隊有信心，翁章梁爭取成立100個社區應變隊，壯闊台灣聯盟、美國精神民間自主緊急應變隊都會挺到底。

嘉義縣消防局新建災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心。示意圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防局新建災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心。示意圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防局新建災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心。示意圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防局新建災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心。示意圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防局斥資3.03億元新建災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心，今天舉辦動土典禮，預計2026年中完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局斥資3.03億元新建災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心，今天舉辦動土典禮，預計2026年中完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局新建災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心，內政部主任秘書黃駿逸（右四）、消防署長蕭煥章（右三）、嘉義縣義消總隊長張明達（右六）、縣長翁章梁（右五）等人今天參加動土典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局新建災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心，內政部主任秘書黃駿逸（右四）、消防署長蕭煥章（右三）、嘉義縣義消總隊長張明達（右六）、縣長翁章梁（右五）等人今天參加動土典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局斥資3.03億元新建災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心，今天舉辦動土典禮，預計2026年中完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局斥資3.03億元新建災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心，今天舉辦動土典禮，預計2026年中完工。記者黃于凡／攝影

嘉義 美國 翁章梁

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