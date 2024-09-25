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蒜頭才剛播種就遇午後大雨 雲林多處蒜田傳受損

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣是全台最大蒜頭產地，每年中秋節過後陸續播種，今年農民甫播種，就遇到連日午後大雨，部分蒜田的蒜種被大雨沖刷裸露，甚至因而腐爛。圖／雲林縣政府提供
雲林縣是全台最大蒜頭產地，每年中秋節過後陸續播種，今年農民甫播種，就遇到連日午後大雨，部分蒜田的蒜種被大雨沖刷裸露，甚至因而腐爛。圖／雲林縣政府提供

雲林縣是全台最大蒜頭產地，每年中秋節過後陸續播種，今年農民甫播種，就遇到連日午後大雨，部分蒜田的蒜種被大雨沖刷裸露，甚至因而腐爛，雲林縣府農業處表示，目前四湖鄉、水林鄉、東勢鄉都有農民回報受損，其中以四湖鄉較為嚴重，將於本周五啟動四方會勘確認災情。

縣府農業處統計，雲林縣每年蒜頭生產面積約5千公頃，是全台最大產地，因蒜頭必須在涼爽的天氣下才會生長，若天氣太熱可能會延遲生長，蒜農多數在中秋節過後開始播種，目前全縣已播種面積約2千公頃。

農務發展科長蔡蘭芬表示，今年部分農民播下蒜種後，遇到連日午後大雨，出現剛播下的蒜種裸露或腐爛，目前東勢鄉通報受損面積有3公頃受損10%、水林鄉5公頃受損20%、四湖鄉通報受損面積100公頃，且單一田區損害25%，其餘陸續回報中。

依據農業部天然災害救助標準，需單一田區受損20%以上，且該作物的無收穫面積要達該鄉鎮農情面積5%以上，目前僅四湖鄉已達天然災害救助標準，將於本周五啟動四方會勘確認災情，由縣政府、農改場、農糧署、公所派員會勘。

農業處表示，今年一公斤蒜種價格約60多元（價格浮動），一公頃栽種面積光是蒜種成本約10幾萬元，若蒜田確實受損達到天然災害救助標準，會建請農業部啟動救助。

雲林縣是全台最大蒜頭產地，每年中秋節過後陸續播種，今年農民甫播種，就遇到連日午後大雨，部分蒜田的蒜種被大雨沖刷裸露，甚至因而腐爛。圖／雲林縣政府提供
雲林縣是全台最大蒜頭產地，每年中秋節過後陸續播種，今年農民甫播種，就遇到連日午後大雨，部分蒜田的蒜種被大雨沖刷裸露，甚至因而腐爛。圖／雲林縣政府提供

中秋節 蒜頭 農業處

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