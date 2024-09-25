才開1年！宮原眼科台南店熄燈 文化局曝原因及下一間店
台中「宮原眼科」去年進駐「赤崁東街日式宿舍」打造姊妹品牌「明治町冰淇淋」，去年8月開幕，如今已完成快閃400天的活動，今天租約到期將結束營業，許多在地人驚呼「太快了吧！都還沒去過就要關了。」市議員沈震東上午在議會質詢，文化局表示已有下一家業者接手，是以「貓」為主題的友善餐廳。
台中知名宮原眼科取得赤崁東街宿舍歷史建築委外經營資格，簽訂3年的合約，經2年籌備，去年8月份正式以明治町冰淇淋的名稱開幕，但才營業1年，宮原眼科決定離開台南。
文化局表示，當初宮原眼科來投標也很高興，業者也有信心進軍台南市場，但開始經營後才發現成本超忽預期，因母公司在台中，遠距管理及原物料、人事等成本太高，今年初雖有請委員輔導，挽留宮原眼科能夠留下來經營，但業者考量在台南營運成本太高決定離開。
文化局說，宮原眼科離開後，會再開另一家店，投標業者是寵物友善，業者在高雄有經營寵物友善的餐廳，未來會是一家以「貓」為主題的餐廳，店裡會有真的貓咪出入。
沈震東指出，宮原眼科離開後，下一間店是以貓為主題的餐廳，因有真的貓會在歷史建築出入，擔心古蹟和榻榻米會不會變成貓抓板？
沈震東說，依據台南市文化局經管市有古蹟歷史建築經營管理維護要點第11條規定：參觀古蹟時禁止吸煙，攜帶寵物進入古蹟參觀需自備提籃，建議文化局要在古蹟維護和營運之間取得平衡。
文化局古蹟營運科長李雪慈表示，古蹟保護是優先原則，會再跟業者在合約或是配套措施上，在兼顧保護古蹟又符合營運的需求。
文化局表示，原登錄為歷史建築的「原白金町日式宿舍」，在2019年重新登錄為「赤崁東街日式宿舍」，該建築物為日治時期台南原明治町遺存的公務宿舍，二戰後作為警察宿舍使用，其建築外觀為四連棟日式宿舍，鄰近台南市直轄市定古蹟「開基靈佑宮」及國定古蹟「赤崁樓」，且位於赤崁文化園區範圍內，附近也有許多文青店，深具再利用潛力。
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