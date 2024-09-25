優於全國降幅 台南上半年交通事故30日死亡人數減20人

台南市長黃偉哲昨天主持9月份道安會報，依事故統計資料顯示，今年1至6月交通事故30日死亡人數128人，較去年同期減少20人(減幅13.5%)、今年截至9月15日A1死亡人數110人，較去年同期減少15人(減幅12%)，優於全國事故降幅。市長黃偉哲肯定道安團隊的用心，並勉勵持續擴大交通事故的防制力道，針對機車、高齡者、行人及大型車涉入事故等重點族群持續加強防制工作。

至於上周於路口發生兩起直行與右轉車輛死亡事故案，交通局長王銘德說，依道安規則第102條規定，汽車右轉彎時應距路口30公尺前換入外側車道或慢車道再右轉，故不論道路最外側採混合車道或者慢車道型式，右轉車輛皆需提早靠右行駛，台南市既有道路配置通常會因地制宜畫設1.5公尺至2.5公尺的機慢車優先道，對於本市大量機車使用行為的交通而言，確有發揮機車行車順暢及降低汽車爭道風險等效果，交通局近年依地區道路行車需求，亦調整多處車道配置，將機慢優先車道調整為右轉或直右共用的混合車道，後續也將持續評估處理。

王銘德表示，道安防制向來是市府的重點工作，市府團隊今年運用大數據分析掌握交通事故特性，研析事故主因、族群、熱時熱區，採交通3E策略(工程、教育、執法)為基礎多管齊下推動各項精進作為，持續擴大交通事故的防制力道。今年截至9月中旬統計，A1及30日死亡事故降幅均達1成以上，優於全國事故降幅，而1至7月事故受傷人數亦較去年同期減少614人。事故狀況雖於暑期有微幅增加情形，但整體而言仍逐步趨緩中，市府團隊將持續推動防制工作。

王銘德表示，大型車交通事故往往造成致命死傷，為積極防制該類事故問題，道安團隊將持續強化轄內已登記300餘家汽車貨運三業業者源頭管理，並加強事故熱區、工業區周邊路段活動地磅查核勤務及提高執法密度，同時落實用路人大型車行車視野死角與內輪差等重點宣導作業。