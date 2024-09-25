快訊

獨／韓國瑜親自出席民主基金會 廖達琪、盧業中任正副執行長

中職／陳致遠發文憶兄弟象遭網酸 親自反擊卻雪上加霜

苗栗男持刀借錢買菸疑被弟勒死 姪女手機全程記錄父殺人

聽新聞
0:00 / 0:00

優於全國降幅 台南上半年交通事故30日死亡人數減20人

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市持續依「人本交通改善計畫」進行路口優化。圖／ 台南市交通局提供
台南市持續依「人本交通改善計畫」進行路口優化。圖／ 台南市交通局提供

台南市長黃偉哲昨天主持9月份道安會報，依事故統計資料顯示，今年1至6月交通事故30日死亡人數128人，較去年同期減少20人(減幅13.5%)、今年截至9月15日A1死亡人數110人，較去年同期減少15人(減幅12%)，優於全國事故降幅。市長黃偉哲肯定道安團隊的用心，並勉勵持續擴大交通事故的防制力道，針對機車、高齡者、行人及大型車涉入事故等重點族群持續加強防制工作。

至於上周於路口發生兩起直行與右轉車輛死亡事故案，交通局長王銘德說，依道安規則第102條規定，汽車右轉彎時應距路口30公尺前換入外側車道或慢車道再右轉，故不論道路最外側採混合車道或者慢車道型式，右轉車輛皆需提早靠右行駛，台南市既有道路配置通常會因地制宜畫設1.5公尺至2.5公尺的機慢車優先道，對於本市大量機車使用行為的交通而言，確有發揮機車行車順暢及降低汽車爭道風險等效果，交通局近年依地區道路行車需求，亦調整多處車道配置，將機慢優先車道調整為右轉或直右共用的混合車道，後續也將持續評估處理。

王銘德表示，道安防制向來是市府的重點工作，市府團隊今年運用大數據分析掌握交通事故特性，研析事故主因、族群、熱時熱區，採交通3E策略(工程、教育、執法)為基礎多管齊下推動各項精進作為，持續擴大交通事故的防制力道。今年截至9月中旬統計，A1及30日死亡事故降幅均達1成以上，優於全國事故降幅，而1至7月事故受傷人數亦較去年同期減少614人。事故狀況雖於暑期有微幅增加情形，但整體而言仍逐步趨緩中，市府團隊將持續推動防制工作。

王銘德表示，大型車交通事故往往造成致命死傷，為積極防制該類事故問題，道安團隊將持續強化轄內已登記300餘家汽車貨運三業業者源頭管理，並加強事故熱區、工業區周邊路段活動地磅查核勤務及提高執法密度，同時落實用路人大型車行車視野死角與內輪差等重點宣導作業。

高齡者事故憾事則多發生於行人及使用機車的高齡長輩，市府持續爭取中央補助「人本交通改善計畫」及「永續提升行人安全計畫」完善行人空間欠缺或不足等問題，並持續落實道路障礙物排除，盡可能優化行人環境，避免行人暴露於交通事故風險。另透過路口優化及車道瘦身設計，有效降低轉向車輛速度及縮短行人穿越路口距離，提升路口紓解效率與安全。

台南市持續依「人本交通改善計畫」進行路口優化。圖／ 台南市交通局提供
台南市持續依「人本交通改善計畫」進行路口優化。圖／ 台南市交通局提供
台南市持續依「人本交通改善計畫」進行路口優化。圖／ 台南市交通局提供
台南市持續依「人本交通改善計畫」進行路口優化。圖／ 台南市交通局提供

交通事故 行人 車道

延伸閱讀

「台南好生活．台南呷頭路」就博會 28日登場

全國第一 南市推動民間投資132億 獲促參獎勵金7172萬

瑞士台商會拜會黃偉哲 聲援台灣參與WHA

低窪區常淹水缺救災搶險車 無患子生技捐車盡企業責任

相關新聞

國旅負面聲量台南上榜 台灣基進議員：南部旅遊資訊恐被攻擊

針對TPOC台灣議題研究中心日前釋出國旅負面聲量台南排名第三，台灣基進台南市議員李宗霖上午在議會質詢觀光旅遊局提醒可能也...

優於全國降幅 台南上半年交通事故30日死亡人數減20人

台南市長黃偉哲昨天主持9月份道安會報，依事故統計資料顯示，今年1至6月交通事故30日死亡人數128人，較去年同期減少20...

好好洗個澡！聖母基金會到宅沐浴車16年來服務1萬5千人次

但對長期臥床的失能患者在高溫的酷暑泡澡沖涼，對他和家人是項困難重重挑戰，天主教中華聖母基金會提供的到宅沐浴車16年來，在...

消彌界址爭議南市地籍圖重測今起公告 提醒所有權人10月25日到期

民眾常因界址爭議而有糾紛，甚至告上法庭，為了協助土地所有權人確定界址，南市地政局全面性辦理地籍圖重測，今年度重測結果從今...

府城迎媽祖熱鬧滾滾 逾6千人參加警加強交通疏導

台南400府城迎媽祖祖遶境活動，本月28日、29日登場，共有多達100個陣頭，逾6000人參加；適逢周休假期中西區將湧入...

廢棄物入侵台南 將軍溪畔堆50噸

北台南沿海地區頻傳濫倒廢棄物案件，台17線將軍溪畔疑多天前深夜被倒逾50公噸事業廢棄物，發出惡臭，警方正追查不肖人士，無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。