好好洗個澡！聖母基金會到宅沐浴車16年來服務1萬5千人次

但對長期臥床的失能患者在高溫的酷暑泡澡沖涼，對他和家人是項困難重重挑戰，天主教中華聖母基金會提供的到宅沐浴車16年來，在嘉義地區奔馳超過50萬公里，服務超過1萬5千人次，讓失能者洗個舒爽的澡，也讓照顧者找到喘息時刻。

天主教中華聖母基金會表示，到宅沐浴車服務對象中有7成是重度、極重度失能，其中又有近4成，還伴隨其他的病症，如中風、失智、巴金森氏症、洗腎等。基金會表示，「好好洗個澡」這件對一般人來說日常的事，對失能者及其家庭而言，卻是略顯奢侈的願望。

家住水上鄉「阿桃」的婆婆中風後無法言語、也不能行動，又有失智現象，整日躺臥在床「阿桃」獨自照顧好幾年了，但婆婆白天不睡覺時，不時發出像嬰孩般「哦、哦」的聲音或擺動手，因為擔心不能說話的婆婆，會不會有什麼突發狀況，「阿桃」於是拿了一個搖鈴讓婆婆握著。「只要聽到搖鈴不時作響聲音，才可以放心睡一下，因為那表示她醒著沒事」。她對基金會服務員說，「現在有你們來洗，我輕鬆多了！」