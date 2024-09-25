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好好洗個澡！聖母基金會到宅沐浴車16年來服務1萬5千人次
但對長期臥床的失能患者在高溫的酷暑泡澡沖涼，對他和家人是項困難重重挑戰，天主教中華聖母基金會提供的到宅沐浴車16年來，在嘉義地區奔馳超過50萬公里，服務超過1萬5千人次，讓失能者洗個舒爽的澡，也讓照顧者找到喘息時刻。
天主教中華聖母基金會表示，到宅沐浴車服務對象中有7成是重度、極重度失能，其中又有近4成，還伴隨其他的病症，如中風、失智、巴金森氏症、洗腎等。基金會表示，「好好洗個澡」這件對一般人來說日常的事，對失能者及其家庭而言，卻是略顯奢侈的願望。
家住水上鄉「阿桃」的婆婆中風後無法言語、也不能行動，又有失智現象，整日躺臥在床「阿桃」獨自照顧好幾年了，但婆婆白天不睡覺時，不時發出像嬰孩般「哦、哦」的聲音或擺動手，因為擔心不能說話的婆婆，會不會有什麼突發狀況，「阿桃」於是拿了一個搖鈴讓婆婆握著。「只要聽到搖鈴不時作響聲音，才可以放心睡一下，因為那表示她醒著沒事」。她對基金會服務員說，「現在有你們來洗，我輕鬆多了！」
基金會執行長黎世宏表示，照顧者因擔心洗澡時讓被照顧者受涼、或因狹隘的浴室無法協助洗澡等因素，長期以擦澡代替為被照顧者洗澡，而臥床、失能者只能忍受黏膩、異味的不適，基金會希望能解除這些照顧者與被照顧者的苦，到宅沐浴車服務每次出車都是由3人組隊，結合護理、照顧服務員及操作員3種專業，在1個小時的洗沐過程中，有529道專業步驟，為失能者提供安全又舒適的沐浴服務，家中只需有1.5坪空間可以放下組合式浴缸，就可以讓他們浸泡在溫水浴中好好放鬆，失能者找回沐浴的尊嚴，家屬也獲得片刻的喘息。
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